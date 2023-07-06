Сколько стоит жизнь украинца? Екатерина Осадчая отреагировала на трагедию во Львове и обратилась к миру

Сегодня ночью россияне унесли жизни ещё пятерых мирных людей, живших во Львове. Для кого-то из них жизнь только начиналась, но в войне с оккупантами они погибли без оружия в руках.

Украинцы каждый день склоняют голову перед гробами своих героев только потому, что не готовы склониться и сдаться оккупантам.

На трагедию во Львове, в результате которой пострадали 40 человек, отреагировала известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая.

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Екатерина Осадчая об обстреле Львова

В своем Instagram звезда украинского телевидения Екатерина Осадчая обратилась к украинцам и людям за границей. В сообщении она призывает мир предоставить украинцам самолеты, закрывающие небо от российских ракет.

— Сколько в мире стоит жизнь украинца? Сколько смертей за один самолет для полного закрытия неба?

Может, нам озвучат количество нужных миру жертв для того, чтобы всем миром победить наконец террористов? — пишет Осадчая.

16 месяцев мы выпрашиваем у мира поддержки для максимального закрытия неба. Но снова жертвы, ежедневные смерти.

Сколько их ещё должно быть, чтобы прилетов не было, чтобы осколки не убивали людей, чтобы исчезли в мире политики “и вашим, и нашим”.

Также Екатерина Осадчая отметила, что в мире должен быть человек, который на самом деле может навести порядок в России, чтобы смертей в Украине больше не было.

О свидетельствах очевидцев и пострадавших от ночных обстрелов Львова 6 июля, можешь прочитать в нашем другом материале.

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