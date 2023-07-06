Скільки коштує життя українця? Катерина Осадча відреагувала на трагедію у Львові та звернулася до світу

Сьогодні вночі росіяни забрали життя ще п’ятьох мирних людей, які жили у Львові. Для когось із них життя лише починалося — але у війні з окупантами вони загинули без зброї в руках.

Українці щодня схиляють голову перед трунами своїх героїв лише через те, що не готові схилитися та здатися окупантам.

На трагедію у Львові, внаслідок якої постраждало 40 людей, відреагувала відома українська телеведуча Катерина Осадча.

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Катерина Осадча про обстріл Львова

У своєму Instagram зірка українського телебачення Катерина Осадча звернулася до українців та людей за кордоном. У дописі вона закликає світ надати українцям літаки, що закриють небо від російських ракет.

— Скільки у світі коштує життя українця? Скільки смертей за один літак для повного закриття неба?

Може, нам озвучать кількість потрібних світу жертв для того, щоб всім світом перемогти нарешті терористів? — пише Осадча.

16 місяців ми випрошуємо у світу підтримки для максимального закриття неба. Але знову жертви, щоденні смерті.

Скільки їх ще має бути для того, щоб прильотів не було, щоб уламки не вбивали людей, щоб зникли у світі політики “і вашим, і нашим”.

Також Катерина Осадча зазначила, що у світі повинна бути людина, яка насправді може навести лад в Росії, аби смертей в Україні більше не було.

Про свідчення очевидців та постраждалих від нічного обстрілу Львова 6 липня, можеш прочитати у нашому іншому матеріалі.

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