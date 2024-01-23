Шоу-биз

Украинский фильм там тоже есть! Объявлен список номинантов на Оскар 2024

Анастасия Грубрина, журналист сайта 23 января 2024, 16:45
Оскар-2024: номінанти головної кінопремії

Больше новостей
Витамин D
Чтобы лучше думалось и легче прошли холода: кому и сколько стоит принимать витамин D
Выход на пенсию по возрасту 2024 года в Украине
Таблица выхода на пенсию по возрасту: когда на отдых и сколько нужно стажа
Куди здати новорічну ялинку на утилізацію: пункти в Києві
Красавицу — не на свалку! Как работают пункты приема елок в Киеве и адреса, где их искать
Крем-чиз: рецепт приготування в домашніх умовах
Как приготовить крем-чиз: простой рецепт вкусной начинки для торта и другой выпечки
Смотреть больше

Материалы по теме

Мстислав Чернов
Страшный сон, от которого мы до сих пор не можем проснуться…Видеограф Мстислав Чернов о своих 20 днях в Мариуполе
Дивні дива: 5 сезон: дата виходу нового сезону серіалу
Фанаты замерли в ожидании финала! Когда выйдет пятый сезон сериала Очень странные дела
Биографические фильмы об известных людях - подборка
Истории жизни, любви, славы. Биографические фильмы про известных людей — яркая подборка
Антонио Лукич
Лучшие фильмы о войне выйдут лет через 30 — Антонио Лукич о задачах кино и третьей полнометражной работе

Видео
0:12:38
Множественное гражданство

Список стран будет регламентироваться: Кулеба развенчал мифы о множественном гражданстве
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:25
Россияне давят дронами под Бахмутом - какая ситуация сейчас
Россияне давят дронами. Бойцы 80-й бригады о тяжелых боях под Бахмутом и сборе на РЭБы
Карта бойових дій в Україні сьогодні 23.01.2024: онлайн
Карта боевых действий 23 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:08
Германия
Многолюдные протесты в Германии: люди выступают против пророссийской партии
0:00:43
Атаки безпілотників на російські заводи — які були успішними
ПВО не справилась. Из-за атак на заводы в РФ возрождают всеми забытые практики
0:03:50
Румунські фермери розблокували пункти пропуску — чого вимагали
Решают свои проблемы. Румынские фермеры разблокировали пункты пропуска — чего требовали
0:14:25
Навчання НАТО 2024 на випадок нападу Росії — що слід знати
Учения НАТО 2024: альянс проведет репетицию нападения России — что об этом известно
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.01.2024: онлайн
Карта боевых действий 22 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:04
Украинский фильм там тоже есть! Объявлен список номинантов на Оскар 2024
FPV родом из кухни? Как украинцы собирают дроны дома и может ли это помочь фронту
Больше видео
Куди здати новорічну ялинку на утилізацію: пункти в Києві
Читать дальше
Красавицу — не на свалку! Как работают пункты приема елок в Киеве и адреса, где их искать
Крем-чиз: рецепт приготування в домашніх умовах
Читать дальше
Как приготовить крем-чиз: простой рецепт вкусной начинки для торта и другой выпечки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь