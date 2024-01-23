Украинский фильм там тоже есть! Объявлен список номинантов на Оскар 2024

Сегодня, 23 января, во время прямой трансляции Академии кинематографических искусств и наук объявили номинантов на Оскар-2024. В списке есть и украинский фильм. Читай подробнее, какие номинанты на Оскар в этом году и что следует знать.

Оскар-2024: номинанты главной кинопремии

От Украины на Оскар-2024 будет претендовать фильм Мстислава Чернова 20 дней в Мариуполе. Он сразу в двух номинациях — лучший документальный фильм и международный фильм.

Далее список номинантов на Оскар 2024:

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Лучший фильм

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Барби

Оставленные

Убийцы цветочной луны

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Оппенгеймер

Прошлые жизни

Бедные-несчастные

Зона интересов

Лучший документальный фильм

Бобби Вайн: Народный президент

Вечная память

Четыре дочери

Убить тигра

20 дней в Мариуполе

Лучший актер

Брэдли Купер, Маэстро

Колман Доминго, Растин

Пол Джаматти, Оставленные

Киллиан Мерфи, Оппенгеймер

Джеффри Райт, Американское чтиво

Лучшая актриса

Лили Гладстон, Убийцы цветочной луны

Сандра Хюллер, Анатомия падения

Кэри Маллиган, Маэстро

Эмма Стоун, Бедные-несчастные

Аннет Беннинг, Дайана Найэд

Лучший актер второго плана

Райан Гослинг, Барби

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Роберт Дауни Младший, Оппенгеймер

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