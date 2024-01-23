Украинский фильм там тоже есть! Объявлен список номинантов на Оскар 2024

Сегодня, 23 января, во время прямой трансляции Академии кинематографических искусств и наук объявили номинантов на Оскар-2024. В списке есть и украинский фильм. Читай подробнее, какие номинанты на Оскар в этом году и что следует знать.
От Украины на Оскар-2024 будет претендовать фильм Мстислава Чернова 20 дней в Мариуполе. Он сразу в двух номинациях — лучший документальный фильм и международный фильм.
Далее список номинантов на Оскар 2024:
Лучший фильм
Лучший документальный фильм
Лучший актер
Лучшая актриса
Лучший актер второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучшие дизайны костюмов
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучшие макияж и прически
Лучший режиссер
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