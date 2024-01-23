Український фільм там також є! Оголошений список номінантів на Оскар 2024

Сьогодні, 23 січня, під час прямої трансляції Академії кінематографічних мистецтв і наук оголосили цьогорічних номінантів на Оскар-2024. У переліку є український фільм. Читай детальніше, які номінанти на Оскар цього року та що варто знати.

Оскар-2024: номінанти головної кінопремії

Від України на Оскар 2024 претендуватиме фільм Мстислава Чернова 20 днів в Маріуполі. Він відразу у двох номінаціях — найкращий документальний фільм та міжнародний фільм.

Тримай перелік номінантів на Оскар 2024:

Зараз також дивляться

Найкращий фільм

Американське чтиво

Анатомія падіння

Барбі

Залишені

Вбивці квіткової повні

Маестро

Оппенгеймер

Минулі життя

Бідолашні створіння

Зона інтересів

Найкращий документальний фільм

Бобі Вайн: Народний президент

Вічна пам’ять

Чотири дочки

Вбити тигра

20 днів у Маріуполі

Найкращий актор

Бредлі Купер, Маестро

Колман Домінго, Растін

Пол Джаматті, Залишені

Кілліан Мерфі, Оппенгеймер

Джеффрі Райт, Американське чтиво

Найкраща акторка

Лілі Гладстон, Вбивці квіткової повні

Сандра Хюллер, Анатомія падіння

Кері Малліган, Маестро

Емма Стоун, Бідолашні створіння

Аннет Беннінг, Дайана Найед

Найкращий актор другого плану

Райан Гослінг, Барбі

Стерлінг Браун, Американське чтиво

Роберт Де Ніро, Вбивці квіткової повні

Роберт Дауні Молодший, Оппенгеймер

Марк Руффало, Бідолашні створіння

Найкраща акторка другого плану

Емілі Блант, Опенгеймер

Даніель Брукс, Барва пурпурова

Америка Феррера, Барбі

Джоді Фостер, Дайана Найед

Да’Він Джой Рендольф, Залишені

Найкращі дизайни костюмів

Барбі

Вбивці квіткової повні

Наполеон

Оппенгеймер

Бідолашні створіння

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Після

Червоний, білий та королівський синій

Чудова історія Генрі Шугара

Непереможний

Лицар удачі

Найкращі макіяж та зачіски

Голда

Маестро

Оппенгеймер

Бідолашні створіння

Снігова спільнота

Найкращий режисер

Джонатан Глейзер, Зона інтересів

Йоргос Лантімос, Бідолашні створіння

Крістофер Нолан, Оппенгеймер

Мартін Скорсезе, Вбивці квіткової повні

Жюстін Тріє, Анатомія падіння

Раніше ми розповідали, хто буде ведучими Нацвідбору на Євробачення-2024.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.