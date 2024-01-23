Український фільм там також є! Оголошений список номінантів на Оскар 2024

Сьогодні, 23 січня, під час прямої трансляції Академії кінематографічних мистецтв і наук оголосили цьогорічних номінантів на Оскар-2024. У переліку є український фільм. Читай детальніше, які номінанти на Оскар цього року та що варто знати.
Від України на Оскар 2024 претендуватиме фільм Мстислава Чернова 20 днів в Маріуполі. Він відразу у двох номінаціях — найкращий документальний фільм та міжнародний фільм.
Тримай перелік номінантів на Оскар 2024:
Найкращий фільм
Найкращий документальний фільм
Найкращий актор
Найкраща акторка
Найкращий актор другого плану
Найкраща акторка другого плану
Найкращі дизайни костюмів
Найкращий ігровий короткометражний фільм
Найкращі макіяж та зачіски
Найкращий режисер
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