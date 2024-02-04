Песни участников Нацотбора на Евровидение-2024 и порядок выступлений

Каждый год Украина выбирает представителя нашей страны на главный песенный конкурс Европы — Евровидение.
Для этого проводят национальный отбор на Евровидение, во время которого украинцы вместе с профессиональным жюри могут выбрать, кто из исполнителей будет представлять Украину.
Так что в материале тебя ждут все участники нацотбора на Евровидение в порядке своих выступлений. Также мы добавляем плееры на все песни шоу.
Во время национального отбора на Евровидение 2024 песни будут звучать в разных жанрах и на разный вкус. Украинская аудитория и авторитетное жюри должны выбрать лучшую кандидатуру от нашей страны. Далее публикуем исполнителей и их песни в порядке, в котором они выступят на шоу сегодня.
Напомним, Украина не выиграла Евровидение-2023, но наши представители достойно выступили. Ранее мы рассказывали, какое место заняла Украина на Евровидении-2023.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.