Песни участников Нацотбора на Евровидение-2024 и порядок выступлений

Каждый год Украина выбирает представителя нашей страны на главный песенный конкурс Европы — Евровидение.

Для этого проводят национальный отбор на Евровидение, во время которого украинцы вместе с профессиональным жюри могут выбрать, кто из исполнителей будет представлять Украину.

Так что в материале тебя ждут все участники нацотбора на Евровидение в порядке своих выступлений. Также мы добавляем плееры на все песни шоу.

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Все участники нацотбора на Евровидение 2024

Во время национального отбора на Евровидение 2024 песни будут звучать в разных жанрах и на разный вкус. Украинская аудитория и авторитетное жюри должны выбрать лучшую кандидатуру от нашей страны. Далее публикуем исполнителей и их песни в порядке, в котором они выступят на шоу сегодня.

YAKTAK — Lalala

INGRET — Keeper

NAZVA — Slavic English

ANKA — Палала

Drevo — Endless Chain

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

MÉLOVIN — DREAMER

SKYLERR — Time Is Running Out

Ziferblat — Place I Call Home

YAGODY — Tsunamia

NAHABA — GLASSS

Что ж, пусть представляет Украину на Евровидении 2024 года достойнейший среди одиннадцати участников нынешнего нацотбора.

Напомним, Украина не выиграла Евровидение-2023, но наши представители достойно выступили. Ранее мы рассказывали, какое место заняла Украина на Евровидении-2023.

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