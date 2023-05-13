Какое место заняла Украина? Результаты финала Евровидения-2023

Позади финал Евровидения-2023. В этом году Украину представляла группа TVORCHI с сильной песней Heart of Steal.

Победителей выбирают жюри и зрители поровну посредством голосования. Выигрывает тот, кто в итоге получает больше голосов.

Сколько баллов группа TVORCHI получила за свое выступление от жюри и зрителей и какое место удалось занять Украине в нелегкой борьбе за хрустальный микрофон? Все это найдешь в нашем материале.

Какое место заняла Украина на Евровидении-2023

В нелегкой борьбе за хрустальный микрофон Украина получила 243 балла и заняла шестое место на Евровидении-2023.

Сколько баллов Украина набрала от жюри

Известно, что Украину оценивали национальные делегации жюри. Каждая страна-участник выбирала пять профессионалов музыкальной индустрии, которые стали членами жюри и выставляли баллы за выступления.

Напомним, что Украину тоже представляла такая делегация, вот кто в нее входил.

В общей сложности от жюри Украина получила 54 балла.

Сколько голосов за Украину отдали зрители

Зрители со всех уголков мира тоже могли приобщиться к определению победителя с помощью SMS-голосования. Так, зрители отдали за выступление группы TVORCHI 189 баллов.

Уже известно кто стал победителем Евровидения! Имя победителя Евровидения-2023 найдешь в материале.