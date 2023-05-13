Це було потужно! Хто переміг на Євробаченні 2023: повний виступ та як голосували

Жовто-блакитні прапори знову замайоріли на місці переможця. Однак цього разу вони належать Швеції. Адже переможець пісенного конкурсу Євробачення 2023 — Loreen з піснею Tattoo. Співачка отримала — 583 голосів. Глядачі віддали — 243 голосів, а журі — 340.

Складно пригадати, коли такий успіх міг спіткати ще когось з колишніх переможців. Однак ця історична подія все ж таки відбулась саме у 2023 році.

Як розподілились місця фаворитів Євробачення-2023

Перше місце посіла швецька співачка та вже двократна переможниця Loreen з 583 голосами.

На другому місця розмістились — Фінляндія, а на третьому — Ізраїль.

Представники України отримали — 243 балів та посіли шосте місце.

Як проголосували журі Євробачення

Виступ переможця Євробачення 2023

Читати на тему Представниця Швеції на Євробаченні 2023: хто така Loreen та про що пісня Tattoo Переклад пісня Loreen Tattoo у нашому матеріалі.

Loreen — історія переможниці

Шведська співачка мароккансько-берберського походження Loreen вперше полюбилась єврофанам ще у 2012 році, коли вперше представляла свою країну на пісенному конкурсі з піснею Euphoria. Тоді вона теж посіла перше місце та отримала 372 бали.

У 2017 році співачка знову прагнула представляти Швецію на конкурсі, але тоді не змогла пройти до фіналу. Та вже у 2023 році вона знову підкорила серця слухачів та букмекерів.

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