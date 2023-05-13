Это было мощно! Кто победил на Евровидении 2023: полное выступление и как голосовали

Желто-голубые флаги снова развеваются на месте победителя. Однако в этот раз они принадлежат Швеции. Ведь победитель песенного конкурса Евровидения 2023 — Loreen с песней Tattoo. Певица получила — 583 голосов. Зрители отдали — 243 голоса, а жюри — 340.
Сложно вспомнить, когда такой успех мог постичь еще одного из прошлых победителей. Однако это историческое событие все же произошло именно в 2023 году.
Первое место заняла шведская певица и уже двухкратная победительница Loreen с 583 голосами.
На втором месте разместились — Финляндия, а на третьем — Израиль.
Представители Украины получили — 243 баллов и заняли шестое место.
Шведская певица марокканско-берберского происхождения Loreen впервые полюбилась еврофанам еще в 2012 году, когда впервые представляла свою страну на песенном конкурсе с песней Euphoria. Тогда она тоже заняла первое место и получила 372 балла.
В 2017 году певица снова стремилась представлять Швецию на конкурсе, но тогда не смогла пройти в финал. Но уже в 2023 году она снова покорила сердца слушателей и букмекеров.
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