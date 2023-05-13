Яке місце посіла Україна? Результати фіналу Євробачення-2023

Позаду фінал Євробачення 2023. Цьогоріч Україну представляв гурт TVORCHI з сильною піснею Heart of Steal.

Переможців обирають журі та глядачі порівну за допомогою голосування. Виграє той, хто отримує найбільше голосів.

Скільки є балів гурт TVORCHI отримав за свій виступ від журі та глядачів і яке місце вдалося зайняти Україні у нелегкій боротьбі за кришталевий мікрофон? Усе це знайдеш у нашому матеріалі.

Яке місце посіла Україна на Євробаченні-2023

В нелегкій боротьбі за кришталевий мікрофон Україна отримала 243 балів та зайняла шосте місце на Євробаченні-2023.

Скільки балів Україна набрала від журі

Відомо, що Україну оцінювали національні делегації журі. Кожна країна-учасниця обирала п’ять професіоналів музичної індустрії, які стали членами журі та виставляли бали за виступи.

Нагадаємо, що Україну теж представляла така делегація, ось хто до неї входив.

Загалом від журі Україна отримала 54 бали.

Скільки голосів за Україну віддали глядачі

Глядачі з усіх куточків світу теж мали змогу долучитися до визначення переможця за допомогою SMS-голосування. Так, глядачі віддали за виступ гурту TVORCHI 189 балів.

Вже відомо, хто став переможцем Євробачення. Ім’я переможця Євробачення-2023 знайдеш у матеріалі.