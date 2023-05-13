Хто обирав переможця Євробачення-2023 у складі журі: представники України

Вже скоро стане відоме ім’я переможця Євробачення-2023. Як відомо, його порівну визначає журі та глядачі за допомогою голосування.
Організатори оголосили склад національного журі України. Туди увійшли люди, за яких українці віддали найбільше голосів під час голосування у мобільному застосунку Дія.
Після старту фіналу нарешті стали відомі імена п’ятірку журі, яка від імені України проголосує за найкращих виконавців у фіналі Євробачення-2023.
Головою національного журі Євробачення-2023 став Олександр Фоззі Сидоренко, який здобув найбільшу підтримку під час опитування.
Та у виборі переможця беруть участь і глядачі. Для цього просто слід проголосувати за улюбленого виконавця. А які правила голосування та вартість SMS-повідомлення на Євробачення-2023, дізнаєшся у матеріалі.