Хто обирав переможця Євробачення-2023 у складі журі: представники України

Вже скоро стане відоме ім’я переможця Євробачення-2023. Як відомо, його порівну визначає журі та глядачі за допомогою голосування.

Організатори оголосили склад національного журі України. Туди увійшли люди, за яких українці віддали найбільше голосів під час голосування у мобільному застосунку Дія.

Хто став суддями Євробаченні 2023 від України

Після старту фіналу нарешті стали відомі імена п’ятірку журі, яка від імені України проголосує за найкращих виконавців у фіналі Євробачення-2023.

До складу національного журі увійшли:

співак, учасник гурту ТНМК — Олександр Фоззі Сидоренко; співачка, композиторка й авторка пісень — Світлана Тарабарова; заслужена артистка України — Тоня Матвієнко; фронтмен і засновник гурту СКАЙ — Олег Собчук; композитор і піаніст — Євген Хмара.

Головою національного журі Євробачення-2023 став Олександр Фоззі Сидоренко, який здобув найбільшу підтримку під час опитування.

Та у виборі переможця беруть участь і глядачі. Для цього просто слід проголосувати за улюбленого виконавця. А які правила голосування та вартість SMS-повідомлення на Євробачення-2023, дізнаєшся у матеріалі.