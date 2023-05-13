І кришталевий мікрофон отримує…! Фінал Євробачення 2023 — ОНЛАЙН

Вже сьогодні, 13 травня, о 22:00 за Київським часом відбудеться довгоочікувана подія року — гранд фінал Євробачення-2023. Цьогоріч від імені України гостей та учасників події приймає Велика Британія.

26 країн пройшли довгий шлях, щоб опинитися на головній сцені Ліверпуля. Сьогодні вони зможуть показати себе та поборотися за перемогу. А які дивовижні номери підготували учасники, ти можеш подивитись в онлайн-трансляції Євробачення у нашому матеріалі нижче.

Фінал Євробачення-2023 пряма трансляція онлайн

Можливість переглянути фінал дає офіційний YouTube-канал пісенного конкурсу Eurovision Song Contest.

У фіналі Євробачення-2023 беруть участь представники 26 країн. Порядкові номери виступу визначили жеребкуванням:

Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?; Португалія: Mimicat — Ai Coraçao; Швейцарія: Remo Forrer — Watergun; Польща: Blanka — Solo; Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava; Франція: La Zarra — Évidemment; Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart; Іспанія: Blanca Paloma — Eaea; Швеція: Loreen — Tattoo; Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje; Італія: Marco Mengoni — Due vite; Естонія: Alika — Bridges; Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha; Чехія: Vesna — My Sister’s Crown; Австралія: Voyager — Promise; Бельгія: Gustaph — Because Of You; Вірменія: Brunette — Future Lover; Молдова: Паша Парфені — Soarele si Luna; Україна: TVORCHI — Heart Of Steel; Норвегія: Alessandra — Queen of Kings; Німеччина: Lord Of The Lost — Blood & Glitter; Литва: Monika Linkyte — Stay; Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn; Словенія: Joker Out — Carpe Diem; Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!; Велика Британія: Mae Muller — I Wrote A Song.

Якщо бажаєш дивитися Євробачення з українським голосом, за посиланням зможеш слухати Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.

Та це не єдиний ресурс, де можна поглянути на масштабну феєрію пісенного конкурсу. В матеріалі знайдеш усі ресурси, на яких можна буде насолодитися Євробаченням-2023.