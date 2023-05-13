І кришталевий мікрофон отримує…! Фінал Євробачення 2023 — ОНЛАЙН

Вже сьогодні, 13 травня, о 22:00 за Київським часом відбудеться довгоочікувана подія року — гранд фінал Євробачення-2023. Цьогоріч від імені України гостей та учасників події приймає Велика Британія.
26 країн пройшли довгий шлях, щоб опинитися на головній сцені Ліверпуля. Сьогодні вони зможуть показати себе та поборотися за перемогу. А які дивовижні номери підготували учасники, ти можеш подивитись в онлайн-трансляції Євробачення у нашому матеріалі нижче.
Можливість переглянути фінал дає офіційний YouTube-канал пісенного конкурсу Eurovision Song Contest.
У фіналі Євробачення-2023 беруть участь представники 26 країн. Порядкові номери виступу визначили жеребкуванням:
Якщо бажаєш дивитися Євробачення з українським голосом, за посиланням зможеш слухати Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.
Та це не єдиний ресурс, де можна поглянути на масштабну феєрію пісенного конкурсу. В матеріалі знайдеш усі ресурси, на яких можна буде насолодитися Євробаченням-2023.