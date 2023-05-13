И хрустальный микрофон получает…! Финал Евровидения 2023 — ОНЛАЙН

Уже сегодня, 13 мая, в 22:00 по Киевскому времени началось долгожданное событие года — гранд финал Евровидения-2023. В этом году от имени Украины гостей и участников события принимает Великобритания.

26 стран прошли долгий путь, чтобы очутиться на главной сцене Ливерпуля. Сегодня они смогут показать себя и сразиться за победу. А какие удивительные номера подготовили участники, ты можешь посмотреть в онлайн-трансляции Евровидения в нашем материале ниже.

Финал Евровидения-2023 прямая трансляция онлайн

Возможность посмотреть финал дает официальный YouTube канал песенного конкурса Eurovision Song Contest.

В финале Евровидения-2023 принимают участие представители 26 стран. Порядковые номера выступления определили жеребьевкой:

Австрия: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?; Португалия: Mimicat — Ai Coraçao; Швейцария: Remo Forrer — Watergun; Польша: Blanka — Solo; Сербия: Luke Black — Samo Mi Se Spava; Франция: La Zarra — Évidemment; Кипр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart; Испания: Blanca Paloma — Eaea; Швеция: Loreen — Tattoo; Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje; Италия: Marco Mengoni — Due vite; Эстония: Alika — Bridges; Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha; Чехия: Vesna — My Sister’s Crown; Австралия: Voyager — Promise; Бельгия: Gustaph — Because Of You; Армения: Brunette — Future Lover; Молдова: Паша Парфени — Soarele si Luna; Украина: TVORCHI — Heart Of Steel; Норвегия: Alessandra — Queen of Kings; Германия: Lord Of The Lost — Blood & Glitter; Литва: Monika Linkyte — Stay; Израиль: Noa Kirel — Unicorn; Словения: Joker Out — Carpe Diem; Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ!; Великобритания: Mae Muller — I Wrote A Song.

Если желаешь смотреть Евровидение с украинским голосом, по ссылке сможешь слушать Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии.

Но это не единственный ресурс, где можно посмотреть на масштабную феерию песенного конкурса. В материале найдешь все ресурсы, на которых можно будет насладиться Евровидением-2023.