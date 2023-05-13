И хрустальный микрофон получает…! Финал Евровидения 2023 — ОНЛАЙН

Уже сегодня, 13 мая, в 22:00 по Киевскому времени началось долгожданное событие года — гранд финал Евровидения-2023. В этом году от имени Украины гостей и участников события принимает Великобритания.
26 стран прошли долгий путь, чтобы очутиться на главной сцене Ливерпуля. Сегодня они смогут показать себя и сразиться за победу. А какие удивительные номера подготовили участники, ты можешь посмотреть в онлайн-трансляции Евровидения в нашем материале ниже.
Возможность посмотреть финал дает официальный YouTube канал песенного конкурса Eurovision Song Contest.
В финале Евровидения-2023 принимают участие представители 26 стран. Порядковые номера выступления определили жеребьевкой:
Если желаешь смотреть Евровидение с украинским голосом, по ссылке сможешь слушать Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии.
Но это не единственный ресурс, где можно посмотреть на масштабную феерию песенного конкурса. В материале найдешь все ресурсы, на которых можно будет насладиться Евровидением-2023.