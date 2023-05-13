Не безкоштовно? Скільки коштує відправити SMS-повідомлення на Євробачення-2023

Іноді вистачає лише доброго слова чи обіймів, аби підтримати людину. Однак на головному європейському пісенному конкурсі все не так просто, адже тут необхідно ще й проголосувати за свого фаворита.

Тому розповідаємо, скільки коштує відправити SMS-повідомлення на Євробачення-2023, щоб проголосувати за учасника та як багато повідомлень можна відправити.

Скільки коштує відправити SMS-повідомлення на Євробачення-2023

Українцям нарешті можна буде голосувати за своїх фаворитів. Для того, щоб віддати свій голос за учасника чи учасницю, необхідно відправити повідомлення буде на номер 7576 із номером конкурсанта.

Вартість однієї смс — 7 гривень.

Скільки повідомлень можна відправити

Умови голосування на фіналі пісенного конкурсу не такі жорсткі, як на Нацвідборі в Україні. Тому людина, яка голосує, може відправити не більше 20 голосів за одну пісню.

Альтернативні способи проголосувати:

Додаток Eurovision Song Contest доступний для смартфонів на iOS , Android.

Глядачі з країн-учасниць можуть голосувати телефоном та/або SMS.

Для того, щоб голосувати по SMS або телефону, глядачі зможуть побачити відповідні номери на екрані під час трансляції шоу та на сайті www.esc.vote.

Маєш усі відповіді на питання про пісенний конкурс? Тоді давай разом дивитись Євробачення онлайн та насолоджуватись шоу.

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