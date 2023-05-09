Як голосувати у першому півфіналі Євробачення-2023 та чи можна голосувати українцям закордоном

Перший півфінал Євробачення-2023 проходить у Ліверпулі 9 травня, в якому беруть участь 15 країн-учасниць, які представлять свої пісні, щоб потрапити до Гранд-фіналу та позмагатися за перемогу 13 травня. У фінал пройде 10 країн.

Євробачення 2023 як голосувати

Насамперед зазначимо, що не можна голосувати за свою країну.

Глядачі з 15 країн, серед яких Норвегія, Мальта, Сербія, Латвія, Португалія, Ірландія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Азербайджан, Чехія, Нідерланди, Фінляндія, зможуть голосувати за свої улюблені пісні через офіційний додаток конкурсу Євробачення або за допомогою смартфона, дотримуючись інструкцій на екрані під час трансляції шоу.

Також глядачі з Німеччини, Італії та Франції, які вже пройшли попередню кваліфікацію до Гранд-фіналу, зможуть віддати свій голос.

Тож якщо ви перебуваєте в одній із зазначених країн, проголосувати в першому півфіналі можна через офіційний додаток конкурсу, або за допомогою смартфона, дотримуючись інструкцій на екрані під час трансляції шоу.

Додаток Eurovision Song Contest доступний для смартфонів на iOS , Android.

Глядачі з країн-учасниць можуть голосувати телефоном та/або SMS.

Для того, щоб голосувати по SMS або телефону, глядачі зможуть побачити відповідні номери на екрані під час трансляції шоу та на сайті www.esc.vote.

Перед тим, як відправити SMS, важливо переконатися, що ваша країна бере участь у першому півфіналі Євробачення-2023.

Голосування — Євробачення 2023

Голосування за пісні у першому півфіналі Євробачення-2023 розпочнеться 9 травня після того, як будуть виконані всі 15 пісень. Це триватиме обмежений час, а точний час відкриття та закриття голосування буде оголошено ведучими шоу.

Важливо знати, що голоси, надіслані до відкриття або після закриття голосування, не будуть враховуватися, і можуть стягуватися певні платежі.

Євробачення 2023 як українцям голосувати

Українці матимуть можливість голосувати у другому півфіналі та фіналі Євробачення. Варто зазначити, що під час першого півфіналу українські глядачі не зможуть віддати свій голос.

Інформація про те, коли саме можна буде надіслати sms-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, за якого ви хочете проголосувати, буде доступна під час прямого ефіру другого півфіналу.

Якщо ви наразі переїхали й проживаєте у країні, яка не бере участі в Євробаченні-2023, ви можете віддати свій голос за кілька пісень на сайті www.esc.vote. Ви можете проголосувати не більше, ніж за 20 окремих пісень.

Після цього ви перейдете на сторінку оплати, де вам буде запропоновано кілька способів оплати. Сума, яку вам потрібно буде сплатити, залежатиме від кількості голосів, які ви подали. На жаль, голосування за допомогою SMS у країнах, які не беруть участь у конкурсі, неможливе.

Які ще країни мають право голосу на Євробаченні?

На Євробаченні право голосу мають країни-учасники конкурсу. Однак, якщо ви знаходитесь у країні, яка не бере участі в Євробаченні-2023, ви можете проголосувати на www.esc.vote. Але потрібно мати на увазі, що якщо вашу картку випущено в країні, де платіжні системи не обробляють платежі з юридичних чи інших причин, транзакція буде відхилена, а голоси не враховуватимуться.

Усі голоси, віддані на www.esc.vote, будуть підсумовані окремо від голосів, які віддаються в країнах-учасницях конкурсу. Цей набір очок буде враховуватись як одна додаткова країна при підбиванні підсумків голосування.

Нагадаємо, дивись Євробачення-2023 онлайн у нашому матеріалі.