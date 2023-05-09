Как голосовать в первом полуфинале Евровидения-2023 и можно ли голосовать украинцам за границей

Первый полуфинал Евровидения-2023 проходит в Ливерпуле 9 мая, в котором принимают участие 15 стран, которые представят свои песни, чтобы попасть в Гранд-финал и побороться за победу 13 мая. В финал пройдет 10 участников.

Евровидение 2023 как голосовать

В первую очередь отметим, что нельзя голосовать за свою страну.

Зрители из 15 стран, среди которых Норвегия, Мальта, Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Азербайджан, Чехия, Нидерланды, Финляндия, смогут голосовать за свои любимые песни через официальное приложение конкурса Евровидение с помощью смартфона, следуя инструкциям на экране во время трансляции шоу.

Также зрители из Германии, Италии и Франции, уже прошедшие предварительную квалификацию в Гранд-финал, смогут отдать свой голос.

Так что если вы находитесь в одной из указанных стран, проголосовать в первом полуфинале можно через официальное приложение конкурса, или с помощью смартфона, следуя инструкциям на экране во время трансляции шоу.

Приложение Eurovision Song Contest доступно для смартфонов на iOS, Android.

Зрители из стран-участниц могут голосовать по телефону и/или посредством SMS. Соответствующие номера будут показаны на экране во время трансляции Евровидения, а также на сайте www.esc.vote.

Чтобы голосовать по SMS или телефону, зрители смогут увидеть соответствующие номера на экране во время трансляции шоу и на сайте www.esc.vote.

Перед тем как отправить SMS, важно убедиться, что ваша страна принимает участие в первом полуфинале Евровидения-2023.

Голосование — Евровидение 2023

Голосование за песни в первом полуфинале Евровидения-2023 начнется 9 мая после того, как будут исполнены все 15 песен. Это будет продолжаться ограниченное время, а точное время открытия и закрытия голосования будет объявлено ведущими шоу.

Важно знать, что голоса, отправленные до открытия или после закрытия голосования, не будут учитываться, и могут взиматься определенные платежи.

Евровидение 2023 как украинцам голосовать

У украинцев будет возможность голосовать во втором полуфинале и финале Евровидения. Следует отметить, что во время первого полуфинала украинские зрители не смогут отдать свой голос.

Информация о том, когда именно можно будет отправить SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите проголосовать, будет доступна во время прямого эфира второго полуфинала и финала.

Если вы переехали и проживаете в стране, которая не участвует в Евровидении-2023, вы можете отдать свой голос за несколько песен на сайте www.esc.vote. Вы можете проголосовать не более чем за 20 отдельных песен.

После этого вы перейдете на страницу оплаты, где вам предложат несколько способов оплаты. Сумма, которую вам нужно будет оплатить, будет зависеть от количества голосов, что вы подали. К сожалению, голосование с помощью SMS в странах, не участвующих в конкурсе, невозможно.

Какие еще страны имеют право голоса на Евровидении?

На Евровидении право голоса имеют страны-участницы конкурса. Однако если вы находитесь в стране, которая не участвует в Евровидении-2023, вы можете проголосовать на www.esc.vote. Но нужно иметь в виду, что если ваша карта выпущена в стране, где платежные системы не обрабатывают платежи по юридическим или другим причинам, транзакция будет отклонена, а голоса не будут учитываться.

Все голоса, отданные на www.esc.vote, будут подведены отдельно от голосов, которые отдаются в странах-участницах конкурса. Этот набор очков будет учитываться как одна дополнительная страна при подведении итогов голосования.

Напомним, смотри Евровидение-2023 онлайн в нашем материале.