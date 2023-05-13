Не бесплатно? Сколько стоит отправить SMS-сообщение на Евровидение-2023

Иногда хватает доброго слова или объятий, чтобы поддержать человека. Однако на главном европейском песенном конкурсе все не так просто, ведь здесь нужно еще и проголосовать за своего фаворита.

Поэтому рассказываем, сколько стоит отправить SMS на Евровидение-2023, чтобы проголосовать за участника и как много сообщений можно отправить.

Сколько стоит отправить SMS-сообщение на Евровидение-2023

Украинцам, наконец, можно будет голосовать за своих фаворитов. Для того чтобы отдать свой голос за участника или участницу, необходимо отправить сообщение на номер 7576 с номером конкурсанта.

Стоимость одной смс — 7 гривен.

Сколько сообщений можно отправить

Условия голосования на финале песенного конкурса не столь жесткие, как на Нацотборе в Украине. Поэтому голосующий может отправить не более 20 голосов за одну песню.

Альтернативные способы проголосовать:

Приложение Eurovision Song Contest доступно для смартфонов на iOS, Android.

Зрители из стран-участниц могут голосовать по телефону и/или посредством SMS. Соответствующие номера будут показаны на экране во время трансляции Евровидения, а также на сайте www.esc.vote.

Чтобы голосовать по SMS или телефону, зрители смогут увидеть соответствующие номера на экране во время трансляции шоу и на сайте www.esc.vote.

У тебя есть все ответы на вопросы о песенном конкурсе? Тогда давай вместе смотреть Евровидение онлайн и наслаждаться шоу.

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