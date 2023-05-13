Кто выбирал победителя Евровидения-2023 в составе жюри: представители Украины

Уже скоро станет известно имя победителя Евровидения-2023. Как известно, его поровну определяет жюри и зрители с помощью голосования.
Организаторы объявили состав национального жюри Украины. Туда вошли люди, за которых украинцы отдали свои голоса во время голосования в мобильном приложении Дия.
После старта финала наконец-то стали известны имена пятерки жюри, которая от имени Украины проголосует за лучших исполнителей в финале Евровидения-2023.
Главой национального жюри Евровидения-2023 стал Александр Фоззи Сидоренко, получивший наибольшую поддержку во время опроса.
Но в выборе победителя принимают участие и зрители. Для этого просто следует проголосовать за любимого исполнителя. А какие правила голосования и стоимость SMS-сообщения на Евровидение-2023 узнаешь в материале.