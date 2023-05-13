Кто выбирал победителя Евровидения-2023 в составе жюри: представители Украины

Уже скоро станет известно имя победителя Евровидения-2023. Как известно, его поровну определяет жюри и зрители с помощью голосования.

Организаторы объявили состав национального жюри Украины. Туда вошли люди, за которых украинцы отдали свои голоса во время голосования в мобильном приложении Дия.

Кто стал судьями Евровидения 2023 года от Украины

После старта финала наконец-то стали известны имена пятерки жюри, которая от имени Украины проголосует за лучших исполнителей в финале Евровидения-2023.

В состав национального жюри вошли:

певец, участник группы ТНМК — Александр Фоззи Сидоренко; певица, композитор и автор песен — Светлана Тарабарова; заслуженная артистка Украины — Тоня Матвиенко; фронтмен и основатель группы СКАЙ — Олег Собчук; композитор и пианист — Евгений Хмара.

Главой национального жюри Евровидения-2023 стал Александр Фоззи Сидоренко, получивший наибольшую поддержку во время опроса.

Но в выборе победителя принимают участие и зрители. Для этого просто следует проголосовать за любимого исполнителя. А какие правила голосования и стоимость SMS-сообщения на Евровидение-2023 узнаешь в материале.