Нашли без сознания. Что происходит с певицей Мадонной — детали болезни

Всемирно известная певица Мадонна попала в реанимацию. Фанаты невероятно переживают и хотят знать, что произошло. Читай в нашем материале все, что известно о том, что случилось с Мадонной.

Что случилось с Мадонной

64-летняя американская певица Мадонна была найдена без сознания. После этого ее госпитализировали в Нью-Йорк. Это произошло в субботу, 24 июня. Певицу интубировали в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщает издание PageSix. На интубации Мадонна находилась одну ночь, прежде чем ей убрали трубку. Сейчас она пришла в сознание и поправляется.

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Все это время рядом с ней была дочь Лурдес Леон. Менеджер певицы рассказал, что у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за чего пришлось находиться несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Мадонна будет находиться под наблюдением медиков до полного выздоровления. Из-за инфекции тур Celebration, посвященный 40-летию на сцене, будет отложен. Он должен был начаться 15 июля и состоять из 84 концертов.

Пока фанаты ожидают выздоровления певицы и ждут новых даты тура.

Кто такая Мадонна

Мадонна или Мадонна Луиза Вероника Чикконе — известная американская певица, киноактриса, продюсер и режиссер. Продажи ее музыкальных альбомов превысили 300 млн экземпляров, поэтому ее считают самой успешной поп-певицей.

Она несколько раз становилась рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса за продажи альбомов и популярность. Ее музыкальная карьера началась очень сложно, она часто голодала и ночевала на чердаках.

Позже она познакомилась с Дэном и Эдом Гилрой. У них был маленький оркестр. После небольшой учебы они начали играть вместе. Мадонна тяжело зарабатывала на жизнь, работала продавщицей, гардеробщицей, натурщицей.

Все это требовалось, чтобы оплачивать записи песен. Затем ей удалось подписать контракт с Сайер Рекордз, первый альбом, который назывался Мадонна и был выпущен в 1983 году, подарил ей славу.

Мадонна часто попадает в скандалы. Это связано с ее активной жизненной позицией. Больше всего критики она получала за использование религиозных и политических образов в песнях и клипах.

Поддерживает ли Мадонна Украину

Мадонна в 2012 году выступала в Киеве. Тогда ей удалось собрать более 30 тыс. зрителей. Когда началась полномасштабная война, она осудила действия Путина и поддержала украинцев.

В своем Instagram певица размещала видео бомбардировок Украины, рассказывала о происходящем подписчикам. К тому же, она вместе с художником Beeple подготовила NFT-работу Mother Of Creation.

Средства от продажи NFT она направит в фонд Голоса детей, которая помогает украинским женщинам и детям, пострадавшим от войны.

Мадонна показала свое видео на благотворительном концерте Save Ukraine #StopWar. На нем она вместе со своими детьми призвала поддержать Украину, собирать гуманитарную помощь.

Раньше мы рассказывали, почему Мадонна считает материнство работой и приравнивает его к искусству.

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