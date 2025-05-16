Ziferblat напомнил Европе о войне в Украине без громких заявлений

Украинская музыка и ее исполнители — это не просто мелодия с глубоким текстом. Война в Украине повлияла на культурную жизнь и мировоззрение людей, в частности, это заметно из песен.

Особенно важно об этом помнить в контексте крупнейшего песенного конкурса Евровидение. В этом году Украину представляет группа Ziferblat, и главная цель ребят не победа в конкурсе, а собрать средства на разминирование Украины.

Для привлечения как можно большего количества людей команда совместно с партнерами в сборе вручили участникам Евровидения подарки со смыслом. О том, как музыка начала действительно влиять на события, а также что известно о подарках от Циферблат, рассказываем дальше в материале.

Подарки участникам Евровидения от Ziferblat

В социальной сети TikTok официальный канал Суспільне Євробачення опубликовали видео, что точно растрогало до слез многих зрителей!

В нем участники украинской группы рассказывают, что они совместно с партнерами подготовили подарки для участников Евровидения 2025 года.

Эти вещи должны напоминать и о группе Zyferblat, и об Украине и войне здесь.

В частности, среди подарков есть шопер с изображением обложки альбома Zyferblat Перетворення, футболки и худи с символическими значениями. К каждому подарку добавлена ​​открытка с объяснением цели группы.

— Друзья, это Zyferblat! Если вы это читаете, значит, вы получили подарок с разными вещами, которые будут напоминать вам о нас и об Украине. О ее силе, могуществе, стойкости и борьбе даже в самые темные времена.

Это о нации, которая борется за себя, за свободу, за будущее. Мы благодарны за вашу поддержку и были бы очень рады приветствовать вас в нашем доме, когда наша страна будет разминирована и безопасна для каждого.

С того момента, как наш голос будет услышан во всей Европе, мы хотим использовать это, чтобы помочь усилить процесс очистки нашей земли от мин. Вы можете быть частью этой миссии! Спасибо, что стоите вместе с нами, — зачитал текст открытки участник группы, гитарист Валентин Лещинский.

На видео также видно, что подарочные свертки украинские исполнители подарили представителю из Италии Лучио Корси, певице из Испании Мелоди, участнику из Бельгии, не прошедшему в гранд-финал Сепе Герреману (Red Sebastian), участнику от Норвегии Кайлу Алессандро.

Напомним, что к сбору можешь приобщиться и ты! Группа Ziferblat собирает средства совместно с фондом Сергея Притулы.

Цель — собрать четыре миллиона гривен!

Помочь можно:

Известно, что на средства закупят роботизированные машины для разминирования Змей. Стоимость одной такой — один миллион гривен. Это машина украинского производства.

Каким было выступление Циферблата на первом полуфинале Евровидения, мы рассказывали в другом материале.

Главное фото: Instagram/Rover Tech.

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