Ziferblat нагадав Європі про війну в Україні без гучних заяв

Українська музика та її виконавці — це більше не просто мелодія з глибоким текстом. Війна в Україні вплинула на культурне життя та світосприйняття людей, зокрема це помітно з пісень.

Особливо важливо про це памʼятати в контексті найбільшого пісенного конкурсу Євробачення. Цього року Україну представляє гурт Ziferblat, та головна мета хлопців — не перемога у конкурсі, а зібрати кошти на розмінування України.

Для залучення якомога більшої кількості людей, команда спільно з партнерами у зборі подарували учасникам Євробачення подарунки із сенсом. Про те, як музика почала дійсно впливати на події, а також, що відомо про подарунки від Циферблат, розповідаємо далі у матеріалі.

Подарунки учасникам Євробачення від Ziferblat

У соціальній мережі TikTok офіційний канал Суспільне Євробачення опублікували відео, яке точно розчулило до сліз багатьох глядачів!

У ньому учасники українського гурту розповідають, що вони спільно з партнерами підготували пакунки з подарунками для учасників Євробачення 2025.

Ці речі мають нагадувати і про гурт Zyferblat, і про Україну та війну тут.

Зокрема, у пакунках є шопер із зображенням обкладинки альбому Zyferblat Перетворення, футболки та худі з символічними значеннями. До кожного подарунку додана листівка з поясненням мети гурту.

— Друзі, це Zyferblat! Якщо ви це читаєте, значить ви отримали подарунок з різних речей, які нагадуватимуть вам про нас та про Україну. Про її силу, могутність, стійкість і боротьбу навіть у найтемніші часи.

Це про націю, яка бореться за себе, за свободу, за майбутнє. Ми глибоко вдячні за вашу підтримку й були б дуже раді вітати вас у нашому домі, коли наша країна буде розмінована та безпечна для кожного.

З моменту, як наш голос буде почутий у всій Європі, ми хочемо використати це, щоб допомогти підсилити процес очищення нашої землі від мін. Ви можете бути частиною цієї місії! Дякуємо, що стоїте разом з нами, — зачитав текст листівки учасник гурту, гітарист Валентин Лещинський.

На відео також видно, що подарункові пакунки українські виконавці подарували представнику з Італії Лучіо Корсі, співаачці з Іспанії Мелоді, учаснику з Бельгії, який не пройшов у гранд-фінал Сепе Герреману (Red Sebastian), учаснику від Норвегії Кайлу Алессандро.

Нагадаємо, що до збору можеш долучитися і ти! Гурт Ziferblat збирає кошти спільно з фондом Сергія Притули.

На меті — зібрати чотири мільйони гривень!

Допомогти можна:

Відомо, що на кошти закуплять роботизовані машини для розмінування Змій. Вартість однієї такої — один мільйон гривень. Це машина українського виробництва.

Яким був виступ Циферблат на першому півфіналі Євробачення, ми розповідали в іншому матеріалі.

Головне фото: Instagram/Rover Tech.

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