Шоу-біз

Ziferblat нагадав Європі про війну в Україні без гучних заяв

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Травня 2025, 12:15
подарунки від ziferblat на євробаченні
Фото Instagram
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