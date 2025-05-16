Ziferblat нагадав Європі про війну в Україні без гучних заяв

Фото Instagram Українська музика та її виконавці — це більше не просто мелодія з глибоким текстом. Війна в Україні вплинула на культурне життя та світосприйняття людей, зокрема це помітно з пісень. Особливо важливо про це памʼятати в контексті найбільшого пісенного конкурсу Євробачення. Цього року Україну представляє гурт Ziferblat, та головна мета хлопців — не перемога у конкурсі, а зібрати кошти на розмінування України. Для залучення якомога більшої кількості людей, команда спільно з партнерами у зборі подарували учасникам Євробачення подарунки із сенсом. Про те, як музика почала дійсно впливати на події, а також, що відомо про подарунки від Циферблат, розповідаємо далі у матеріалі.Подарунки учасникам Євробачення від Ziferblat У соціальній мережі TikTok офіційний канал Суспільне Євробачення опублікували відео, яке точно розчулило до сліз багатьох глядачів! У ньому учасники українського гурту розповідають, що вони спільно з партнерами підготували пакунки з подарунками для учасників Євробачення 2025. Ці речі мають нагадувати і про гурт Zyferblat, і про Україну та війну тут. Зокрема, у пакунках є шопер із зображенням обкладинки альбому Zyferblat Перетворення, футболки та худі з символічними значеннями. До кожного подарунку додана листівка з поясненням мети гурту. @suspilne.eurovision Долучайтесь та підтримуйте @Ziferblat ♬ оригинальный звук – Eurovision Ukraine — Друзі, це Zyferblat! Якщо ви це читаєте, значить ви отримали подарунок з різних речей, які нагадуватимуть вам про нас та про Україну. Про її силу, могутність, стійкість і боротьбу навіть у найтемніші часи. Це про націю, яка бореться за себе, за свободу, за майбутнє. Ми глибоко вдячні за вашу підтримку й були б дуже раді вітати вас у нашому домі, коли наша країна буде розмінована та безпечна для кожного. З моменту, як наш голос буде почутий у всій Європі, ми хочемо використати це, щоб допомогти підсилити процес очищення нашої землі від мін. Ви можете бути частиною цієї місії! Дякуємо, що стоїте разом з нами, — зачитав текст листівки учасник гурту, гітарист Валентин Лещинський. На відео також видно, що подарункові пакунки українські виконавці подарували представнику з Італії Лучіо Корсі, співаачці з Іспанії Мелоді, учаснику з Бельгії, який не пройшов у гранд-фінал Сепе Герреману (Red Sebastian), учаснику від Норвегії Кайлу Алессандро. Читати на тему На репетиції поцупили прикрасу! Які символи та сенси костюмів Ziferblat на Євробаченні Прикраси виявилися настільки гарними, що хтось їх поцупив. Нагадаємо, що до збору можеш долучитися і ти! Гурт Ziferblat збирає кошти спільно з фондом Сергія Притули. На меті — зібрати чотири мільйони гривень! Допомогти можна: донатом на Конверт; донатом на монобанку; переказом на Paypal serhiy.prytula.kyiv@gmail.com. Відомо, що на кошти закуплять роботизовані машини для розмінування Змій. Вартість однієї такої — один мільйон гривень. Це машина українського виробництва. Яким був виступ Циферблат на першому півфіналі Євробачення, ми розповідали в іншому матеріалі. Головне фото: Instagram/Rover Tech.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter