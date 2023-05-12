Экранизация манги и драма для высвобождения эмоций — подборка увлекательных сериалов для тебя

Найти интересный и свежий сериал достаточно сложно. Но не для нас! Смотри подборку новых сериалов, которые вышли в апреле 2023. Здесь и драмы, и комедии, и даже экранизация манги! Листай подборку и выбирай интересное на этот вечер.

Подборка новых сериалов апреля: что посмотреть

Если ты любишь разные жанры — эта подборка именно такая. Ты найдешь сериалы-драмы, комедии, приключения, историю, фантастику. От исторических промежутков до космической жизни. Апрель порадовал зрителей качественными новинками, поэтому зацени их вместе с нами.

Капли Бога

Кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский считает этот сериал самым оригинальным в апреле, ведь он является экранизацией манги и рассказывает о вине и дегустациях. Сюжет сериала бурный и яркий, в стиле Японии.

Интрига сериала состоит в том, что наследие энолога — 150 млн. Он в виде роскошной винной коллекции. Но кому он достанется? Узнать это сможешь в сериале.

Проблема трех тел

Наконец-то сериал не на 10 серий! Это тридцатисерийное удовольствие о Китае, который показывают центром мира. Здесь и инопланетяне, и учёные, и личные трагедии.

У сериала уже много поклонников, ведь это экранизация произведения писателя Лю Цысиня. Успех его столь масштабен, что даже Netflix его не обошли.

Снаружи-2

Долгожданное продолжение первого сезона. Поселок, из которого невозможно выбраться, похожие сюжеты уже были в литературе и кинематографе. Но этот сериал стоит внимания хотя бы потому, что там есть интриги и загадки, как удалось прожить в городе 30 лет и выжить.

Чтобы понять второй сезон, нужно посмотреть сначала первый. Потому любителям фантастики и интересных сюжетов этого пропускать не стоит.

Миссис Дэвис

Приключения, детектив, религия и комедия в одном сериале. В выдуманном мире существует Алгоритм, который все обо всех знает, но находятся те, кто ему не верит. Такова миссис Дэвис.

Алгоритм предлагает Дэвис соглашение, он обещает выполнить любое желание, если женщина найдет Святой Грааль и уничтожит его. Чем все закончилось — узнай в новом сериале.

Ссора

Еще один достойный сериал от Netflix. Он показывает нам проблемы общества с нестандартной стороны. Здесь сталкиваются бедный строитель и богатая миллениалка. Они оба ненавидят свой статус.

Сценарий фильма заслуживает внимания, поскольку показывает, как выйти из сложных обстоятельств в жизни. Потому смотри сериал и делись впечатлениями.

Военный моряк

На десерт еще один сериал от Netflix. В нем рассказывает о судьбе моряков во время Второй мировой войны. Эта история основана на реальных событиях. В сериале есть кадры бомбардировок, сирен, горя и смерти, поэтому если это не твой жанр, учти это.

От просмотра сложно удержать слезы, но если такой драмы не хватает, чтобы освободить эмоции — сделай это.

Раньше мы рассказывали о популярных сериалах Netflix, которые достойны твоего внимания.

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