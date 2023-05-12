Екранізація манги та драма для вивільнення емоцій — добірка захопливих серіалів, які варті твоєї уваги

Знайти цікавий та свіжий серіал буває досить складно. Та не для нас! Дивись добірку нових серіалів, що вийшли у квітні 2023 року. Тут і драми, і комедії, і навіть екранізація манги! Гортай добірку та обирай цікаве на цей вечір.

Добірка нових серіалів квітня: що варто подивитися

Якщо ти любиш різні жанри — ця добірка саме така. Ти знайдеш серіали-драми, комедії, пригоди, історію, фантастику. Від історичних проміжків до космічного життя. Квітень порадував глядачів якісними новинками, тож заціни їх разом з нами.

Краплі Бога

Кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський вважає цей серіал найоригінальнішим у квітні, адже він є водночас екранізацією манги та розповідає про вино та дегустації. Сюжет серіалу бурхливий та яскравий, у стилі Японії.

Інтрига серіалу полягає в тому, що спадок енолога — 150 млн. Він у вигляді розкішної винної колекції. Та кому він дістанеться? Дізнатися це зможеш у серіалі.

Проблема трьох тіл

Нарешті серіал не на 10 серій! Це тридцятисерійне задоволення про Китай, який показують центром світу. Тут і інопланетяни, і вчені, і особисті трагедії.

Серіал уже має багато шанувальників, адже це екранізація твору письменника Лю Цисіня. Успіх його настільки масштабний, що навіть Netflix його не оминули.

Ззовні-2

Довгоочікуване продовження першого сезону. Містечко, з якого неможливо вибратися, схожі сюжети вже були в літературі та кінематографі. Але цей серіал вартий уваги хоча б тому, що там є інтриги та загадки, як вдалося прожити в місті 30 років і вижити.

Щоб зрозуміти другий сезон, потрібно подивитися перший. Тому любителям фантастики та цікавих сюжетів цього пропускати не варто.

Місіс Девіс

Пригоди, детектив, релігія і комедія в одному серіалі. У вигаданому світі існує Алгоритм, який усе про всіх знає, але знаходяться ті, хто йому не вірить. Такою є місіс Девіс.

Алгоритм пропонує Девіс угоду, він обіцяє виконати будь-яке бажання, якщо жінка знайде Святий Грааль і знищить його. Чим усе закінчилося — дізнайся у новому серіалі.

Сварка

Ще один гідний серіал від Netflix. Він показує нам проблеми суспільства з нестандартного боку. Тут зіштовхуються бідний будівельник та багата міленіалка. Вони обидва ненавидять свій статус.

Сценарій фільму заслуговує уваги, адже показує, як вийти зі складних обставин у житті. Тому дивися серіал та ділися враженнями.

Військовий моряк

На десерт ще один серіал від Netflix. У ньому оповідають про долю моряків під час Другої світової. Ця історія заснована на реальних подіях. У серіалі є кадри бомбардувань, сирен, горя та смерті, тому якщо це не твій жанр, зваж на це.

Від перегляду складно втримати сльози, але якщо такої драми не вистачає, щоб вивільнити емоції — зроби це.

Раніше ми розповідали про популярні серіали Netflix, які варті твоєї уваги.

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