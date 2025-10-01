Помер Богдан Богач — голос и душа Пиккардийской терции

Украинская культура понесла тяжелую утрату — на 50-м году жизни помер Богдан Богач, один из основателей культовой львовской группы Пиккардийская терция. Коллеги-музыканты сообщили о смерти артиста на своей странице в Facebook, отметив, что он был не только талантливым певцом, но и другом.

— Внезапно ушел из жизни необыкновенный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей Пиккардийской терции, с которым мы прошли плечом к плечу в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса — баса, Богдан Богач, — написали участники группы.

Что известно о Богдане Богаче

Богдан Богач был одним из тех, кто еще в 1992 году создал Пиккардийскую терцию во Львове.

Вместе с Владимиром Якимцом, Ярославом Нудиком и Андреем Капралем он начинал как участник квартета, который вскоре стал настоящим феноменом украинской сцены.

Уже через год коллектив получил диплом на фестивале Червона рута, а в 1994-м завоевал Гран-при фестиваля Доля в Черновцах. Именно тогда стало ясно, что у группы — особое будущее.

Помер Богдан Богач – голос, который знали во всем мире

Уникальный тембр баса, которым обладал Богдан Богач, сделал его узнаваемым и любимым среди тысяч слушателей.

В репертуаре группы — почти 300 произведений на разных языках: от обработок народных песен до классики и авторских композиций.

Благодаря таланту Богача и его коллег, Терция стала первым восточноевропейским коллективом, приглашенным на престижный акапельный фестиваль Vokal Total в Мюнхене.

Богдан Богач Пиккардийская терция: символические песни

Особое место в истории коллектива заняло исполнение песни Гей, пливе качка во время похорон Героев Небесной Сотни в 2014 году.

С тех пор композиция стала символом памяти, а голос Богдана Богача — голосом скорби и несокрушимости для миллионов украинцев.

За свою карьеру артист получил звание Заслуженного артиста Украины и стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко. Его вклад в развитие украинской культуры трудно переоценить.

— Сочувствуем семье Богдана, родным и друзьям. Печальное известие. Большая потеря, — добавили участники Пиккардийской терции.

Память о Богдане Богаче навсегда останется в его песнях и сердцах слушателей.

