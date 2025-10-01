Помер Богдан Богач — голос і душа Піккардійської терції

Українська культура зазнала великої втрати — на 50-му році життя помер Богдан Богач, один з засновників культового львівського гурту Піккардійська терція. Колеги-музиканти повідомили про смерть артиста на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що він був не лише талановитим співаком, але й другом.

— Раптово пішов з життя непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників Піккардійської терції, з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу — басу, Богдан Богач, — написали учасники гурту.

Що відомо про Богдана Богача

Богдан Богач став одним із тих, хто ще у 1992 році створив Піккардійську терцію у Львові.

Разом з Володимиром Якимцем, Ярославом Нудиком та Андрієм Капралем він починав як учасник квартету, що невдовзі став справжнім феноменом української сцени.

Уже через рік гурт здобув диплом на Червоній руті, а 1994-го отримав Гран-прі фестивалю Доля в Чернівцях. Саме тоді стало зрозуміло, що цей колектив має особливе майбутнє.

Помер Богдан Богач — голос, який знали в усьому світі

Унікальний тембр баса, яким володів Богдан Богач, зробив його впізнаваним і улюбленим серед тисяч слухачів.

У репертуарі гурту — майже 300 творів різними мовами: від обробок народних пісень до класики та авторських композицій.

Завдяки таланту Богача та колег Терція стала першим східноєвропейським колективом, який запросили на престижний акапельний фестиваль Vokal Total у Мюнхені.

Богдан Богач Піккардійська терція: символічні пісні і знакові виступи

Особливе місце в історії гурту посіло виконання пісні Гей, пливе кача під час поховань Героїв Небесної Сотні у 2014 році.

Відтоді композиція стала символом пам’яті, а голос Богдана Богача — голосом скорботи й незламності для мільйонів українців.

За життя Богач отримав звання Заслуженого артиста України та став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка. Його внесок у розвиток української культури важко переоцінити.

Співчуваємо сім’ї Богдана, рідним та друзям. Сумна звістка. Велика втрата, — додали учасники Піккардійської терції.

Пам’ять про артиста назавжди залишиться у його піснях і серцях слухачів.

Нещодавно також помер Валерій Шевчук — останній майстер слова з покоління шістдесятників. Детальніше про це ми розповідали в іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!