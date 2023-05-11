Представитель Исландии на Евровидении 2023: кто такая Dilja и о чем песня Power

Исландию на Евровидении в этом году представляет певица Dilja. Участница выступает с песней Power во втором полуфинале международного конкурса. Что известно о Dilja, какую песню исполнит артистка и о чем она — читай в материале.
Dilja — это артистка, настоящее имя которой — Дилья Петурсдоттир. Она сама пишет песни и музыку в свои 21. Стала популярной в своей стране после участия в шоу талантов 8 лет назад. Недавно девушка переехала в Копенгаген, где учится на физиотерапевта и поет.
І куплет
Я готова тебя отпустить,
Перестану тебя удерживать.
Вперед, расправляй крылья и улетай.
Я носилась с тобой слишком долго,
Как с навязчивой идеей,
Считала тебя своей неотъемлемой частью.
Но я научилась властвовать собой,
У тебя нет власти надо мной.
Я заберу свои цветы, пока не поздно,
И пусть любовь льется на меня потоком.
Припев
О-о-о-о,
II куплет
Я не буду повторять этот танец,
Так что прощай, старый друг.
Я устала искать смысл в темноте.
Я отпускаю тебя целиком
С благодарностью,
И вместо тебя мое сердце наполняется светом.
Я научилась властвовать собой,
Послушать песни всех конкурсантов Евровидения этого года можно в нашем другом материале.
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