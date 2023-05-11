Представитель Исландии на Евровидении 2023: кто такая Dilja и о чем песня Power

Исландию на Евровидении в этом году представляет певица Dilja. Участница выступает с песней Power во втором полуфинале международного конкурса. Что известно о Dilja, какую песню исполнит артистка и о чем она — читай в материале.

Кто такая Dilja

Dilja — это артистка, настоящее имя которой — Дилья Петурсдоттир. Она сама пишет песни и музыку в свои 21. Стала популярной в своей стране после участия в шоу талантов 8 лет назад. Недавно девушка переехала в Копенгаген, где учится на физиотерапевта и поет.

Перевод песни Dilja — Power

І куплет

Я готова тебя отпустить,

Перестану тебя удерживать.

Вперед, расправляй крылья и улетай.

Я носилась с тобой слишком долго,

Как с навязчивой идеей,

Считала тебя своей неотъемлемой частью.

Но я научилась властвовать собой,

У тебя нет власти надо мной.

Я заберу свои цветы, пока не поздно,

И пусть любовь льется на меня потоком.

Припев

О-о-о-о,

У тебя нет власти надо мной.

О-о-о-о,

У тебя нет власти надо мной.

II куплет

Я не буду повторять этот танец,

Так что прощай, старый друг.

Я устала искать смысл в темноте.

Я отпускаю тебя целиком

С благодарностью,

И вместо тебя мое сердце наполняется светом.

Я научилась властвовать собой,

У тебя нет власти надо мной.

Я заберу свои цветы, пока не поздно,

И пусть любовь льется на меня потоком.

Dilja — Power: выступление на Евровидении

Послушать песни всех конкурсантов Евровидения этого года можно в нашем другом материале.

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