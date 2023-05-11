Теперь я вижу саму себя! О чем песня Alika — Bridges от Эстонии и что известно об исполнителе

Эстонию в этом году на популярном международном конкурсе Евровидение будет представлять артистка Alika. Конкурсантка будет демонстрировать композицию Bridges 11 мая. Что известно об Alika: какую она исполнит песню и о чем она — читай в материале.

Кто такая Alika

Певице Alika 20 лет. Но, несмотря на возраст, девушка уже успела победить на популярном музыкальном шоу Эстонский идол. После триумфа она подписала контракт с Universal Music Estonia, и каждая выпущенная ею песня после этого становилась хитом в Эстонии.

Перевод песни Alika — Bridges

І куплет

Сейчас я направляюсь домой,

Возвращаюсь на твердую землю,

Поняв, что со всей ложью, в которой я себя убеждала, покончено

Возвращаюсь туда, где я и должна быть,

Туда, где все наполнено мечтами и воспоминаниями,

Которые я предпочитала забыть

Припев

Всегда есть время

Вернуться на свой путь,

Снести стены,

Медленно, с каждым шагом,

Теперь я вижу саму себя

Ту, кто соединяет мир с помощью мостов

ІІ куплет

Еще одна вещь,

Которую нужно знать:

Я простила саму себя за всю ложь, что говорила прежде

Теперь я вижу дорогу,

Наполненную путеводными огнями,

Они укажут мне, куда идти и что оставить позади.

ІІІ куплет

Теперь я вижу саму себя

Ту, кто соединяет мир с помощью мостов

Ты найдешь способ

Все начать сначала,

Не тратя время впустую

И не притворяясь,

Теперь я вижу саму себя

Ту, кто соединяет мир с помощью мостов

Я помню все, через что я прошла,

Всю ложь, размытые границы и огни больших городов,

Сейчас я достаточно сильна, чтобы понять глубинную суть.

Alika — Bridges: выступление на Евровидении

Напомним еще раз, в этом году на песенном конкурсе Евровидение 2023 Украину будет представлять группа Tvorchi. Ранее Вікна рассказывали ее историю создания и самые известные песни.