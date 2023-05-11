Теперь я вижу саму себя! О чем песня Alika — Bridges от Эстонии и что известно об исполнителе

Эстонию в этом году на популярном международном конкурсе Евровидение будет представлять артистка Alika. Конкурсантка будет демонстрировать композицию Bridges 11 мая. Что известно об Alika: какую она исполнит песню и о чем она — читай в материале.
Певице Alika 20 лет. Но, несмотря на возраст, девушка уже успела победить на популярном музыкальном шоу Эстонский идол. После триумфа она подписала контракт с Universal Music Estonia, и каждая выпущенная ею песня после этого становилась хитом в Эстонии.
І куплет
Сейчас я направляюсь домой,
Возвращаюсь на твердую землю,
Поняв, что со всей ложью, в которой я себя убеждала, покончено
Возвращаюсь туда, где я и должна быть,
Туда, где все наполнено мечтами и воспоминаниями,
Которые я предпочитала забыть
Припев
Всегда есть время
Вернуться на свой путь,
Снести стены,
Медленно, с каждым шагом,
Теперь я вижу саму себя
Ту, кто соединяет мир с помощью мостов
ІІ куплет
Еще одна вещь,
Которую нужно знать:
Я простила саму себя за всю ложь, что говорила прежде
Теперь я вижу дорогу,
Наполненную путеводными огнями,
Они укажут мне, куда идти и что оставить позади.
ІІІ куплет
Ты найдешь способ
Все начать сначала,
Не тратя время впустую
И не притворяясь,
Я помню все, через что я прошла,
Всю ложь, размытые границы и огни больших городов,
Сейчас я достаточно сильна, чтобы понять глубинную суть.
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