Тепер я бачу саму себе! Про що пісня Alika — Bridges від Естонії і що відомо про виконавицю

Естонію цього року на популярному міжнародному конкурсі Євробачення представлятиме артистка Alika. Конкурсантка демонструватиме композицію Bridges 11 травня. Що відомо про Alika: яку вона виконає пісню і про що вона — читай у матеріалі.

Хто така Alika

Співачці Alika 20 років. Але попри вік дівчина вже встигла перемогти на популярному музичному шоу Естонський ідол. Після тріумфу вона підписала контракт із Universal Music Estonia, і кожна випущена нею пісня після цього ставала хітом в Естонії.

Переклад пісні Alika — Bridges

І куплет

Зараз я прямую додому,

Повертаюся на тверду землю,

Зрозумівши, що з усією брехнею, в якій я себе переконувала, покінчено

Повертаюся туди, де я й маю бути,

Туди, де все наповнено мріями та спогадами,

Які я воліла забути

Приспів

Завжди є час

Повернутись на свій шлях,

Знести стіни,

Повільно, з кожним кроком,

Тепер я бачу саму себе

Ту, хто з’єднує світ за допомогою мостів

II куплет

Ще одна річ,

Яку треба знати:

Я пробачила саму себе за всю брехню, що говорила раніше

Тепер я бачу дорогу,

Наповнену дороговказами,

Вони вкажуть мені, куди йти та що залишити позаду.

III куплет

Тепер я бачу саму себе

Ту, хто з’єднує світ за допомогою мостів

Ти знайдеш спосіб

Все почати спочатку,

Не марнуючи час

І не прикидаючись,

Тепер я бачу саму себе

Ту, хто з’єднує світ за допомогою мостів

Я пам’ятаю все, через що я пройшла,

Всю брехню, розмиті кордони та вогні великих міст,

Зараз я досить сильна, щоби зрозуміти глибинну суть.

Alika — Bridges: виступ на Євробаченні

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