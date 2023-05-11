Тепер я бачу саму себе! Про що пісня Alika — Bridges від Естонії і що відомо про виконавицю

Естонію цього року на популярному міжнародному конкурсі Євробачення представлятиме артистка Alika. Конкурсантка демонструватиме композицію Bridges 11 травня. Що відомо про Alika: яку вона виконає пісню і про що вона — читай у матеріалі.
Співачці Alika 20 років. Але попри вік дівчина вже встигла перемогти на популярному музичному шоу Естонський ідол. Після тріумфу вона підписала контракт із Universal Music Estonia, і кожна випущена нею пісня після цього ставала хітом в Естонії.
І куплет
Зараз я прямую додому,
Повертаюся на тверду землю,
Зрозумівши, що з усією брехнею, в якій я себе переконувала, покінчено
Повертаюся туди, де я й маю бути,
Туди, де все наповнено мріями та спогадами,
Які я воліла забути
Приспів
Завжди є час
Повернутись на свій шлях,
Знести стіни,
Повільно, з кожним кроком,
Тепер я бачу саму себе
Ту, хто з’єднує світ за допомогою мостів
II куплет
Ще одна річ,
Яку треба знати:
Я пробачила саму себе за всю брехню, що говорила раніше
Тепер я бачу дорогу,
Наповнену дороговказами,
Вони вкажуть мені, куди йти та що залишити позаду.
III куплет
Ти знайдеш спосіб
Все почати спочатку,
Не марнуючи час
І не прикидаючись,
Я пам’ятаю все, через що я пройшла,
Всю брехню, розмиті кордони та вогні великих міст,
Зараз я досить сильна, щоби зрозуміти глибинну суть.
Нагадаємо, цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення 2023 Україну представлятиме гурт Tvorchi. Раніше Вікна розповідали його історію створення та найвідоміші пісні.