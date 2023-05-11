Представниця Ісландії на Євробаченні 2023: хто така Dilja та про що пісня Power

Ісландію на Євробаченні цього року представляє співачка Dilja. Учасниця виступає з піснею Power у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про Dilja, яку пісню виконає артистка, про що вона — читай в матеріалі.

Хто така Dilja

Dilja — це артистка, справжнє ім’я якої — Ділья Петурсдоттір. Вона сама пише пісні та музику у свої 21. Стала популярною у своїй країні після участі у шоу талантів 8 років тому. Нещодавно дівчина переїхала до Копенгагена, де навчається на фізіотерапевта та співає.

Переклад пісні Dilja — Power

І куплет

Я готова тебе відпустити,

Перестану тебе тримати.

Вперед розправляй крила і відлітай.

Я носилася з тобою надто довго,

Як з нав’язливою ідеєю,

Вважала тебе своєю невід’ємною частиною.

Але я навчилася опановувати себе,

У тебе немає влади наді мною.

Я заберу свої квіти, доки не пізно,

І нехай кохання ллється на мене потоком.

Приспів

О-о-о-о,

У тебе немає влади-влади наді мною.

О-о-о-о,

У тебе немає влади-влади наді мною.

II куплет

Я не повторюватиму цей танець,

Тож прощавай, старий друже.

Я втомилася знаходити сенс у темряві.

Я відпускаю тебе цілком

З вдячністю,

І замість тебе моє серце наповнюється світлом.

Я навчилася опановувати себе,

У тебе немає влади наді мною.

Я заберу свої квіти, доки не пізно,

І нехай кохання ллється на мене потоком.

Dilja — Power: виступ на Євробаченні

Послухати пісні всіх конкурсантів цьогорічного Євробачення можна у нашому іншому матеріалі.

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