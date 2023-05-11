Представниця Ісландії на Євробаченні 2023: хто така Dilja та про що пісня Power

Ісландію на Євробаченні цього року представляє співачка Dilja. Учасниця виступає з піснею Power у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про Dilja, яку пісню виконає артистка, про що вона — читай в матеріалі.
Dilja — це артистка, справжнє ім’я якої — Ділья Петурсдоттір. Вона сама пише пісні та музику у свої 21. Стала популярною у своїй країні після участі у шоу талантів 8 років тому. Нещодавно дівчина переїхала до Копенгагена, де навчається на фізіотерапевта та співає.
І куплет
Я готова тебе відпустити,
Перестану тебе тримати.
Вперед розправляй крила і відлітай.
Я носилася з тобою надто довго,
Як з нав’язливою ідеєю,
Вважала тебе своєю невід’ємною частиною.
Але я навчилася опановувати себе,
У тебе немає влади наді мною.
Я заберу свої квіти, доки не пізно,
І нехай кохання ллється на мене потоком.
Приспів
О-о-о-о,
У тебе немає влади-влади наді мною.
II куплет
Я не повторюватиму цей танець,
Тож прощавай, старий друже.
Я втомилася знаходити сенс у темряві.
Я відпускаю тебе цілком
З вдячністю,
І замість тебе моє серце наповнюється світлом.
Я навчилася опановувати себе,
Послухати пісні всіх конкурсантів цьогорічного Євробачення можна у нашому іншому матеріалі.
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