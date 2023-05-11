Представительница Армении на Евровидении 2023: кто такая Brunette и о чем песня Future Lover

На Евровидении в этом году Армению будет представлять артистка Brunette. Она выступит с композицией Future Lover.
Что известно о Brunette, а также текст и перевод песни Future Lover — читай в нашем материале.
Brunette — не только певица, но и автор песен. Ее музыкальная карьера началась еще в детстве. Она начала петь всего в четыре года, а сочинять собственную музыку — в 15. Сейчас певица очень популярна в Армении. Ее последние песни, такие как Gisher, Smoke Break и Bac kapuyt achqerd, стали хитами и набирают миллионы просмотров на стриминговых площадках.
І куплет
Я хочу творить, читать книги и найти того,
Кто будет любить меня так, чтобы захотеть поцеловать меня.
Хочу исследовать вместе с ним этот мир и посетить старые книжные магазины
И милые места, например, ближайшее кафе, где мы будем пить смузи.
О, мой будущий парень, я надеюсь, что все произойдет спонтанно,
Я надеюсь, что наша любовь будет штилем для других, но бурей внутри,
О, мой будущий парень, эту песню я написала для тебя,
Эту песню я написала для тебя, мой будущий парень.
Припев
Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.
ІІ куплет
Это как мечта, но у меня есть другие планы, планы получше,
Я хочу кричать, мое сердце заковано в цепи,
У меня на сердце мороз, руки холодные, в моих венах огонь,
В моих венах огонь, мое сердце в цепях,
Я вулкан, который вот-вот взорвется.
Я так очарована тем, кого никогда не встречала.
Я боюсь забыть, это мечта или реальность.
Завораживающий сон, я не хочу, чтобы он закончился, о.
Но три минуты я составляю планы, которым не суждено сбыться,
После чего семь минут меня охватывают панические атаки.
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