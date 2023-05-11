Представительница Армении на Евровидении 2023: кто такая Brunette и о чем песня Future Lover

На Евровидении в этом году Армению будет представлять артистка Brunette. Она выступит с композицией Future Lover.

Что известно о Brunette, а также текст и перевод песни Future Lover — читай в нашем материале.

Кто такая Brunette

Brunette — не только певица, но и автор песен. Ее музыкальная карьера началась еще в детстве. Она начала петь всего в четыре года, а сочинять собственную музыку — в 15. Сейчас певица очень популярна в Армении. Ее последние песни, такие как Gisher, Smoke Break и Bac kapuyt achqerd, стали хитами и набирают миллионы просмотров на стриминговых площадках.

Перевод песни Future Lover

І куплет

Я хочу творить, читать книги и найти того,

Кто будет любить меня так, чтобы захотеть поцеловать меня.

Хочу исследовать вместе с ним этот мир и посетить старые книжные магазины

И милые места, например, ближайшее кафе, где мы будем пить смузи.

О, мой будущий парень, я надеюсь, что все произойдет спонтанно,

Я надеюсь, что наша любовь будет штилем для других, но бурей внутри,

О, мой будущий парень, эту песню я написала для тебя,

Эту песню я написала для тебя, мой будущий парень.

Припев

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

ІІ куплет

Это как мечта, но у меня есть другие планы, планы получше,

Я хочу кричать, мое сердце заковано в цепи,

У меня на сердце мороз, руки холодные, в моих венах огонь,

В моих венах огонь, мое сердце в цепях,

Я вулкан, который вот-вот взорвется.

Я так очарована тем, кого никогда не встречала.

Я боюсь забыть, это мечта или реальность.

Завораживающий сон, я не хочу, чтобы он закончился, о.

Но три минуты я составляю планы, которым не суждено сбыться,

После чего семь минут меня охватывают панические атаки.

Brunette — Future Lover: выступление на Евровидении

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