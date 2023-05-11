Представниця Вірменії на Євробаченні 2023: хто така Brunette та про що пісня Future Lover

На Євробаченні цього року Вірменію представлятиме артистка Brunette. Вона виступить із композицією Future Lover. Що відомо про Brunette, а також текст та переклад пісні Future Lover — читай у матеріалі.
Brunette — не лише співачка, а й авторка пісень. Її музична кар’єра розпочалася ще в дитинстві. Заспівала вона всього в чотири роки, а створювати свою музику почала в 15.
Тепер співачка дуже популярна у Вірменії. Її останні пісні, як-от Gisher, Smoke Break та Bac kapuyt achqerd, стали хітами та набирають мільйони переглядів на стримінгових майданчиках.
І куплет
Я хочу творити, читати книги та знайти того,
Хто любить мене так, щоб захотіти поцілувати мене.
Хочу дослідити разом із ним цей світ та відвідати старі книгарні
І милі місця, наприклад, найближче кафе, де ми питимемо смузі.
О, мій майбутній хлопче, я сподіваюся, що все станеться спонтанно,
Я сподіваюся, що наше кохання буде штилем для інших, але бурею всередині,
О, мій майбутній хлопче, цю пісню я написала тобі,
Цю пісню я написала тобі, мій майбутній хлопче.
Приспів
Я вирішила бути гарною, робити добро, мати гарний вигляд.
II куплет
Це як мрія, але в мене є інші плани, кращі плани,
Я хочу кричати, моє серце закуте в ланцюзі,
У мене на серці мороз, руки холодні, у моїх венах вогонь,
В моїх венах вогонь, моє серце в ланцюгах,
Я вулкан, який ось-ось вибухне.
Я така зачарована тим, кого ніколи не зустрічала.
Я боюся забути, це мрія чи реальність.
Чарівний сон, я не хочу, щоб він закінчився, о.
Але три хвилини я складаю плани, яким не судилося збутися,
Після чого сім хвилин мене охоплюють панічні атаки.
А ось що означає пісня українських конкурсантів на Євробаченні 2023 Heart of Steal, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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