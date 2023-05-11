Представниця Вірменії на Євробаченні 2023: хто така Brunette та про що пісня Future Lover

На Євробаченні цього року Вірменію представлятиме артистка Brunette. Вона виступить із композицією Future Lover. Що відомо про Brunette, а також текст та переклад пісні Future Lover — читай у матеріалі.

Хто така Brunette

Brunette — не лише співачка, а й авторка пісень. Її музична кар’єра розпочалася ще в дитинстві. Заспівала вона всього в чотири роки, а створювати свою музику почала в 15.

Тепер співачка дуже популярна у Вірменії. Її останні пісні, як-от Gisher, Smoke Break та Bac kapuyt achqerd, стали хітами та набирають мільйони переглядів на стримінгових майданчиках.

Переклад пісні Future Lover

І куплет

Я хочу творити, читати книги та знайти того,

Хто любить мене так, щоб захотіти поцілувати мене.

Хочу дослідити разом із ним цей світ та відвідати старі книгарні

І милі місця, наприклад, найближче кафе, де ми питимемо смузі.

О, мій майбутній хлопче, я сподіваюся, що все станеться спонтанно,

Я сподіваюся, що наше кохання буде штилем для інших, але бурею всередині,

О, мій майбутній хлопче, цю пісню я написала тобі,

Цю пісню я написала тобі, мій майбутній хлопче.

Приспів

Я вирішила бути гарною, робити добро, мати гарний вигляд.

Я вирішила бути гарною, робити добро, мати гарний вигляд.

Я вирішила бути гарною, робити добро, мати гарний вигляд.

Я вирішила бути гарною, робити добро, мати гарний вигляд.

II куплет

Це як мрія, але в мене є інші плани, кращі плани,

Я хочу кричати, моє серце закуте в ланцюзі,

У мене на серці мороз, руки холодні, у моїх венах вогонь,

В моїх венах вогонь, моє серце в ланцюгах,

Я вулкан, який ось-ось вибухне.

Я така зачарована тим, кого ніколи не зустрічала.

Я боюся забути, це мрія чи реальність.

Чарівний сон, я не хочу, щоб він закінчився, о.

Але три хвилини я складаю плани, яким не судилося збутися,

Після чого сім хвилин мене охоплюють панічні атаки.

Brunette — Future Lover: виступ на Євробаченні

А ось що означає пісня українських конкурсантів на Євробаченні 2023 Heart of Steal, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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