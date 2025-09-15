Камни, шелк и total red: лучшие образы церемонии Emmy

Вчера вечером в Лос-Анджелесе было невероятно красиво, шумно и изысканно, ведь в городе состоялась 77-я церемония вручения премии Эмми. На ней каждый год отмечают лучших актеров и режиссеров, сценаристов, телешоу и другие проекты.
Перед объявлением всех победителей была красная дорожка, где прошлись актеры и режиссеры. Они поражали своими яркими образами и необычными задумками. Все самые интересные собрали Вікна-Новини.
Премия Эмми: самые красивые образы красной дорожки
Конечно, на церемонии было много стандартных и классических образов. Большинство приглашенных мужчин посетили мероприятие в классических смокингах, кое-где с бабочками или акцентными шляпами.
Лорен Эшли-Бек посетила событие в роскошном полупрозрачном платье с инкрустацией.
Дженна Ортега показалась в изысканном черном платье Givenchy. Платье скорее выглядело как юбка и камни, которые сияли на ее груди, спине, ключицах.
Мишель Уильямс привлекла внимание благодаря великолепному платью от Chanel. Платье нежно-розового цвета с оборками и жемчугом было дополнено украшениями тоже от Chanel. На Мишель было колье-капелька N°5 и кольцо N°5, а также серьги Chanel Fine Jewelry Coco Crush.
Яркий образ на красной дорожке был и у Сары Фостер. Красное платье от Zuhair Murad подчеркнуло ее фигуру и не оставило равнодушных к ее образу. Среди украшений звезда выбрала Jared Jewellery.
Также красному отдала предпочтение и Сидни Суини — она выбрала платье Oscar de la Renta, которое шили специально для нее, и дополнила его украшениями Lorraine Schwartz, общим весом более 175 карат.
Еще один красный образ — от Селены Гомез. Певица выбрала платье-футляр от Louis Vuitton. Красное асимметричное платье имело халтер, драпированный воротник и шлейф. Женщина также имела украшения от Tiffany и обувь Santoni.
Кэтрин Зета-Джонс на дорожке появилась в черном платье от Yara Shoemaker, инкрустированном золотыми и серебряными пайетками. Также платье имело вертикальные вставки из камней и прозрачные части корсета. На себе у Кэтрин были украшения от Lagos.
K-Pop певица Lisa выбрала воздушное розовое платье с асимметричным подолом. Дополнила образ туфлями Christian Louboutin и украшениями Bulgari.
Педро Паскаль на церемонию Эмми пришел в белом — он выбрал кремово-белый костюм от Celine.
Скарлетт Йоханссон для церемонии выбрала платье цвета сливочного масла, который ныне в тренде.
Алан Камминг выбрал акцентный черный шелковый костюм с белыми полосами. Наряды от Tanner Fletcher с массивным бантом не оставили безразличных к образу. Его образ дополняли блестящие туфли Bottega Veneta.
