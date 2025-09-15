Стиль жизни Шоу-биз

Камни, шелк и total red: лучшие образы церемонии Emmy

Анастасия Грубрина, журналист сайта 15 сентября 2025, 15:00 3 мин.
emmy awards
Премия Эмми 2025: лучшие образы Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь