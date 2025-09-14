Made in Ukraine: почему мировые звезды выбирают отечественных дизайнеров

В наши дни украинская мода все активнее завоевывает мировую арену, а одежду отечественных брендов можно увидеть на многих знаменитостях.

Этот феномен — не только о стиле, но и о культурной дипломатии, которая привлекает внимание к Украине и ее талантам.

Первые шаги украинских дизайнеров на мировой арене

Одним из первых громких событий, привлекших внимание к украинской моде, стало появление Пэрис Хилтон на подиуме Ukrainian Fashion Week в 2011 году.

Она лично представила платье от дизайнера Андре Тана, специально созданное для нее.

Этот смелый шаг стал революцией в украинском фэшн-пространстве и мощным пиар-ходом, открывшим путь к международному признанию.

Другим знаковым моментом стала история с Мишель Обамой.

В 2014 году, будучи первой леди США, она выбрала для публичного выступления платье от украинского дизайнера Наталии Коваль из Тернополя.

Наталия, тогда студентка Нью-Йоркского института моды, выиграла конкурс дизайна, создав наряд, который идеально соответствовал требованиям высокопоставленной афроамериканки.

Бренды, прославившие Украину

Сегодня украинские бренды известны далеко за пределами страны.

Vita Kin совершила настоящую революцию, переосмыслив традиционную вышиванку и превратив ее в актуальный элемент стиля бохо-шик.

После того как в 2015 году Хайден Панеттьер надела ее вышиванку, о бренде заговорили мировые издания, включая Vogue.

Даже королева Нидерландов Максима и актрисы Дита фон Тиз, Деми Мур и Кэтрин Зета-Джонс оценили ее уникальный дизайн.

KseniaSchnaider стала известна благодаря этичной моде и вторичной переработке денима. Их асимметричные и demi-denim джинсы стали трендом, который популяризировали такие звезды, как Белла Хадид и Селин Дион.

В 2023 году бренд выпустил совместную коллекцию с Adidas, что стало первым столь масштабным сотрудничеством.

Ruslan Baginskiy превратил традиционные головные уборы в объекты искусства. Его фирменная кепка Baker Boy Cap стала вирусной после того, как в 2017 году в ней появились Белла Хадид и Кайя Гербер.

Бренд быстро завоевал сердца мировых знаменитостей, таких как Мадонна, Бейонсе и Тейлор Свифт.

Ivan Frolov известен своей интеллектуальной провокацией и культовыми корсетами. Бренд, основанный в Киеве, позиционирует себя как символ любви и свободы.

Дизайнер создал костюмы для Джамалы, групп Maneskin и Ziferblat на Евровидении.

Среди его поклонниц — Бейонсе, Дженнифер Лопес и Сабрина Карпентер, которая выбирала наряды от Frolov для своего тура с Тейлор Свифт.

Почему мировые звезды выбирают украинское

Сотрудничество с мировыми знаменитостями — это не просто пиар. Оно помогает украинским брендам развиваться, а также является мощным жестом солидарности и поддержки.

Как сказал Руслан Багинский, теперь пометка made in Ukraine воспринимается как знак качества.

А Иван Фролов отметил, что продолжать работу в условиях войны — это способ показать миру силу и таланты Украины, молодой и красивой страны с большим потенциалом.

Однако именно умение создавать уникальное и долговечное сегодня особенно ценится.

Ведь в противовес этому стоит быстрая мода, которая стала проблемой не только для экологии, но и для экономики. По словам экспертов, появление гигантов вроде Shein и Temu уже уничтожило почти 13 тысяч рабочих мест во Франции.

