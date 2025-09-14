Made in Ukraine: чому світові зірки обирають вітчизняних дизайнерів

У наш час українська мода дедалі активніше завойовує світову арену, а одяг вітчизняних брендів можна побачити на багатьох знаменитостях.

Цей феномен — не лише про стиль, а й про культурну дипломатію, яка привертає увагу до України та її талантів.

Перші кроки українських дизайнерів на світовій арені

Однією з перших гучних подій, що привернула увагу до української моди, стала поява Періс Гілтон на подіумі Ukrainian Fashion Week у 2011 році.

Вона особисто презентувала сукню від дизайнера Андре Тана, спеціально створену для неї.

Цей сміливий крок став революцією в українському фешн-просторі та потужним піар-ходом, що відкрив шлях до міжнародного визнання.

Іншим знаковим моментом стала історія з Мішель Обамою.

У 2014 році, бувши першою леді США, вона обрала для публічного виступу сукню від української дизайнерки Наталії Коваль з Тернополя.

Наталія, тоді студентка Нью-Йоркського інституту моди, виграла конкурс дизайну, створивши вбрання, яке ідеально відповідало вимогам високопоставленої афроамериканки.

Бренди, що прославили Україну

Сьогодні українські бренди відомі далеко за межами країни.

Vita Kin зробила справжню революцію, переосмисливши традиційну вишиванку та перетворивши її на актуальний елемент стилю бохо-шик.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vita Kin (@vitakin_originals)

Після того як у 2015 році Гайден Панеттьєрі одягла її вишиванку, про бренд заговорили світові видання, включно з Vogue.

Навіть королева Нідерландів Максима та акторки Діта фон Тіз, Демі Мур і Кетрін Зета-Джонс оцінили її унікальний дизайн.

KseniaSchnaider стали відомими завдяки етичній моді та вторинній переробці деніму. Їхні асиметричні та demi-denim джинси стали трендом, який популяризували такі зірки, як Белла Хадід і Селін Діон.

У 2023 році бренд випустив спільну колекцію з Adidas, що стало першою такою масштабною співпрацею.

Ruslan Baginskiy перетворив традиційні головні убори на об’єкти мистецтва. Його фірмова кепка Baker Boy Cap стала вірусною після того, як у 2017 році в ній з’явилися Белла Хадід і Кая Гербер.

Бренд швидко завоював серця світових знаменитостей, таких як Мадонна, Бейонсе та Тейлор Свіфт.

Ivan Frolov відомий своєю інтелектуальною провокацією та культовими корсетами. Бренд, заснований у Києві, позиціює себе як символ любові та свободи.

Дизайнер створив костюми для Джамали, гуртів Maneskin та Ziferblat на Євробаченні.

Серед його прихильниць — Бейонсе, Дженніфер Лопес і Сабріна Карпентер, яка обирала вбрання від Frolov для свого туру з Тейлор Свіфт.

Чому світові зірки обирають українське

Співпраця зі світовими знаменитостями — це не просто піар. Вона допомагає українським брендам розвиватися, а також є потужним жестом солідарності та підтримки.

Як сказав Руслан Багінський, тепер позначка made in Ukraine сприймається як знак якості.

А Іван Фролов зазначив, що продовжувати роботу в умовах війни — це спосіб показати світові силу та таланти України, молодої та красивої країни з великим потенціалом.

Головне фото: Скріншот.

Утім, саме вміння створювати унікальне й довговічне сьогодні особливо цінується. Адже на противагу цьому стоїть швидка мода, яка стала проблемою не лише для екології, а й для економіки. За словами експертів, поява гігантів на кшталт Shein і Temu вже знищила майже 13 тисяч робочих місць у Франції.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!