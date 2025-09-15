Каміння, шовк і total red: кращі образи церемонії Emmy

Учора ввечері у Лос-Анджелесі було неймовірно гарно, шумно й вишукано, адже в місті відбулася 77-ма церемонія вручення премії Еммі. На ній щороку відзначають кращих акторів та режисерів, сценаристів, телешоу та інші проекти.

Перед оголошенням усіх переможців відбулася червона доріжка, де пройшлися актори та режисери. Вони вражали своїми яскравими образами та незвичними задумками. Усі найцікавіші зібрали Вікна-Новини.

Премія Еммі: найкрасивіші образи червоної доріжки

Звісно, на церемонії було чимало стандартних і класичних образів. Більшість запрошених чоловіків відвідали захід у класичних смокінгах, подекуди з метеликами чи акцентними капелюхами.

Лорен Ешлі-Бек завітала на подію у розкішній напівпрозорій сукні з інкрустацією.

Дженна Ортега показалася у вишуканій чорній сукні Givenchy. Сукня радше мала вигляд спідниці та каміння, що сяяло на її грудях, спині, ключицях.

Мішель Вільямс привернула увагу завдяки чудовій сукні від Chanel. Сукня ніжно-рожевого кольору з оборками та перлами була доповнена прикрасами теж від Chanel. На Мішель було кольє-крапелька N°5 та каблучка N°5, а ще сережки Chanel Fine Jewelry Coco Crush.

Яскравий образ на червоному хіднику був і в Сари Фостер. Червона сукня від Zuhair Murad підкреслила її фігуру та не залишила байдужих до її образу. Серед прикрас зірка вибрала Jared Jewellery.

Також червоному віддала перевагу і Сідні Свіні — вона вибрала сукню Oscar de la Renta, яку шили спеціально для неї, і доповнила її прикрасами Lorraine Schwartz, загальною вагою понад 175 каратів.

Ще один червоний образ — від Селени Гомез. Співачка вибрала сукню-футляр від Louis Vuitton. Червона асиметрична сукня мала халтер, драпірований комір та шлейф. На жінці також були прикраси від Tiffany та взуття Santoni.

Кетрін Зета-Джонс на хіднику з’явилася у чорній сукні від Yara Shoemaker, інкрустованою золотими та срібними паєтками. Також сукня мала вертикальні вставки з каміння та прозорі частини корсета. На собі Кетрін мала прикраси від Lagos.

K-Pop співачка Lisa вибрала повітряну рожеву сукню з асиметричним подолом. Доповнила свій образ туфлями Christian Louboutin та прикрасами Bulgari.

Педро Паскаль на церемонію Еммі прийшов у білому — він вибрав кремово-білий костюм від Celine.

Скарлетт Йоганссон для церемонії вибрала сукню кольору вершкового масла, який нині у тренді.

Алан Каммінг вибрав акцентний чорний шовковий костюм з білими смугами. Вбрання від Tanner Fletcher з масивним бантом не лишило байдужих до образу. Його образ доповнювали блискучі туфлі Bottega Veneta.

