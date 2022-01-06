Проститутки, мафия и… вампиры: карикатурные образы украинцев в мировом кино

В мире существует множество предубеждений. То блондинки глупые, то все итальянцы — мафиози. Однако недавно разгорелась дискуссия вокруг сериала Эмили в Париже и образа украинки, которая предпочитает все получить бесплатно.

Минкульт отреагировал на этот неприятный случай и даже успел получить дипломатический ответ от всемирно известного стриминга Netflix. Кроме того, соцсети разразились множеством возмущений и историй о дискриминации.

Однако этот случай — только капля в море стереотипности. И если исчерпать его невозможно, то следует хотя бы очистить. А для этого необходимо знать, как видят украинцев в зарубежном кинематографе.

Поэтому мы сделали подборку типичных клише, которыми описывают украинцев.

Нечестные и любим все даром

Как уже упоминалось бесконечное количество раз, сериал Эмили в Париже изобразил украинку как девушку, не имеющую вкуса, никаких манер и воспитания.

Кроме того, пресловутая Петра очень любит получать все даром, не знает слов честь и честность, а еще до дрожи в коленях боится депортации. Вероятно, потому что домой не хочет, но это только предположение, как и ее образ в воображении создателей сериала.

“…Нет никакого Санта-Клауса, или честного украинца”, — так говорит одна женщина-гадалка в сериале Зов крови. Откуда она могла сделать такие выводы — конечно же, неизвестно, но, возможно, ей просто продиктовали это какие-то злые духи.

Вампиры

Наиболее удивительный факт об украинцах в кино — мы с вами, оказывается, вампиры. Начиная с жуткого сериала 90-х под названием Боишься ли ты темноты, где семья вампиров-эмигрантов из Ровно пугает обычный народ.

Продолжает тенденцию всемирно известный фильм Интервью с вампиром, где герой Антонио Бандераса, которого зовут Арман, до превращения был иконописцем в Киево-Печерской лавре по имени Андрей.

В комедийном фильме Вампирши также появляется вампир-украинец по имени Вадим, постоянно обижающийся, что все спрашивают, не из Союза ли он. Как хорошо мы его понимаем.

Сексуально озабоченные

Две девицы на мели — сериал довольно интересный и приятный, но и его создатели не смогли удержаться, чтобы не добавить немного стереотипов в сюжет.

Один из постоянных героев по имени Олег — эмигрант из Украины, который теперь зарабатывает на жизнь, работая в забегаловке. Он не слишком любит чистоту, чего нельзя сказать о его чрезмерном интересе к извращениям.

Приезжай в Украину — попадешь под секс-машину, — говорит Олег.

Однако его персонажа со временем дополняет вторая половинка, тоже имеющая славянское происхождение. Наверное, чтобы сохранить знаменитый род извращенцев.

Кадр из сериала Две девицы на мели

Кроме того, создатели сериалов Блудливая Калифорния и Третья смена захотели и себе добавить разнообразия в национальности, поэтому решили, что появление украинских “поклонников секса” будет уместно.

Фильм Ужасная ловушка и сериал Следствие по телу тоже не отличаются оригинальностью и изображают украинок, как стриптизерш и проституток.

Мафия и любители оружия

Самый популярный стереотип, который берет свое начало еще в далеких 90-х — украинцы всегда суровые мафиози или просто любители оружия.

Фильм Оружейный барон, например, рассказывает о целой семье эмигрантов из Украины. Юрий был обычным одесским мальчиком, а стал одним из самых крупных торговцев оружием во всем мире. Чем не история успеха?

Банши, Преступные мысли, Порок на экспорт, Скандал, Кровью и потом, Последний наемник, Будь круче — все эти фильмы и сериалы тоже оперируют давним стереотипом о “вооруженном украинце”.

Кадр из фильма Последний наемник

Низкие стандарты качества

В сериале 30 потрясений Джек, герой Алека Болдуина, в разговоре с комиком по имени Трейси хоть и не упоминают собственно украинцев, но говорят о том, что в Украине рынок с достаточно слабым контролем качества.

С похожими настроениями к украинским стандартам подходят и герои сериала Дурнушка Бетти, намекая на сомнительное качество товаров из Украины.

Слишком сильные или толстые

Обладатель шести наград Оскар Билли Уайлдер в своем фильме Один, два, три хоть и не слишком старается обидеть украинцев, но фразу “Такая сильная девушка должна подрезать пшеницу в Украине” все же добавляет.

То ли пшеница у нас такая крепкая, словно вибраниум на Ваканде; то ли девушки у нас, как криптонит, для американских киносоздателей.

Комедия 60-х годов под названием Иди не беги, в свою очередь, все же склоняется к мнению, что в Украине могут быть очень сильные женщины, а иногда даже слишком.

Фильм 25-й час в сравнении не слишком оригинальный в своих высказываниях и сначала просто путает украинцев и россиян, а затем сводит все к факту, что герой из Украины — просто глуповатый толстяк.

Кадр из фильма Оружейный барон

Дешевая рабочая сила

Сериал о таком любимом герое из Друзей по имени Джои тоже не очень углубляется в тонкости украинской души. Поэтому одна из героинь и не предполагает, что девушка из Украины может работать юристом, а не только исключительно уборщицей.

Детективный сериал Касл не концентрирует свое внимание на вопросе, кто же такие украинцы, просто делает горничную убитого украинкой.

Не знаем иностранных языков

Фильм И все осветилось, несмотря на то, что снят на основе романа, оперирующего историческими фактами, на стереотипах тоже немного осекся. На экране украинцы предстают простодушными людьми, совершенно не владеющими иностранным языком, даже если пытались его когда-то учить.

Мультсериал Гриффины не концентрирует внимание на украинцах, однако изображает карикатурную боксершу, которая не знает не только английский, но даже диалекты своей страны.

И хоть нас показали не с лучшей стороны в некоторых фильмах, однако с уверенностью можно сказать — украинцы настолько многогранны, что одним клише нас не описать.

И хоть нас показали не с лучшей стороны в некоторых фильмах, однако с уверенностью можно сказать — украинцы настолько многогранны, что одним клише нас не описать. Поэтому стоит почитать историю украинской актрисы Анастасии Маркив в интервью о фильме Почему я жив.