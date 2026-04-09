Просто Надія 2 сезон: сколько серий и стоит ли ждать продолжения истории

Просто Надія — это история, которая родилась из реальности: война, переезды, болезненные предательства. Сериал начали снимать в 2023 году как ответ на реальные события — без прикрас, но с верой, что после темноты появится свет.

Второй сезон, съемки которого начались в 2025 году, обещает больше острых моментов и новых лиц. Сколько серий во 2 сезоне Просто Надія и продолжат ли историю в 3 сезоне — в материале.

Сколько серий во 2 сезоне Просто Надія

По сюжету главная героиня Надия с тремя детьми бежит из Харькова после обстрелов и оказывается в Звягеле. Муж оставляет её, а жизнь с тещей быстро становится невыносимой.

В какой-то момент она просто забирает детей и уходит — без денег, работы и чёткого плана. Дальше всё зависит только от неё: сможет ли она выжить, начать с нуля и найти своё место в жизни — без поддержки, но с надеждой.

Главная актриса Зоряна Марченко фактически сыграла себя — её путь, начатый с нуля, стал основой для Надии.

И снимали это всё не в тепличных условиях: Киев, сирены, холод, постоянное напряжение — всё это тоже стало частью истории, даже если не всегда попадало в кадр.

На сегодняшний день сериал Просто Надія имеет 24 серии в первом сезоне — именно они погрузили зрителей в историю.

Второй сезон короче: в нём будет 16 новых эпизодов, но обещают больше событий и неожиданных поворотов.

Одна серия длится примерно 45–50 минут. Первый сезон показывали на СТБ с марта 2024 года, а второй стартовал 6 апреля 2026-го.

Если суммировать: сейчас в сериале 40 серий вместе, и, похоже, это ещё не конец — продолжение вполне возможно.

Каждая серия оставляет маленькое “а что дальше?”, и именно это удерживает зрителя до конца и побуждает ждать новых продолжений.

Но выйдет ли Просто Надія 3 сезон — пока официальной информации нет. Очевидно, после завершения показа 2 сезона продюсеры оценят рейтинги шоу и примут решение, будет ли 3 сезон или нет.

Просмотреть серии, которые уже вышли, можно на официальном сайте СТБ.

Главное фото: сайт СТБ.

