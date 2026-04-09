Просто Надія 2 сезон: скільки серій і чи чекати продовження історії

Просто Надія — це історія, яка народилася з реальності: війна, переїзди, болючі зради. Серіал почали знімати у 2023-му як відповідь на реальні події — без прикрас, але з вірою, що після темряви з’явиться світло.

Другий сезон, який почали робити у 2025-му, обіцяє більше гострих моментів і нових облич. Скільки серій у серіалі Просто Надія 2 сезон і чи продовжать історію на 3 сезон – у матеріалі.

Скільки серій в серіалі Просто Надія 2 сезон

За сюжетом головна героїня Надія з трьома дітьми тікає з Харкова після обстрілів і опиняється у Звягелі. Чоловік залишає її, а життя зі свекрухою швидко стає нестерпним.

У якийсь момент вона просто забирає дітей і йде — без грошей, роботи й чіткого плану. Далі все залежить тільки від неї: чи зможе вона вижити, почати з нуля і знайти своє місце в житті — без підтримки, але з надією.

Головна акторка Зоряна Марченко фактично зіграла себе — її шлях, початий з нуля, став основою для Надії.

І знімали це все не в тепличних умовах: Київ, сирени, холод, постійна напруга — усе це теж стало частиною історії, навіть якщо не завжди потрапило в кадр.

На нинішній момент серіал Просто Надія має 24 серії в першому сезоні — саме вони й занурили глядачів в історію.

Другий сезон коротший: у ньому буде 16 нових епізодів, але обіцяють більше подій і несподіванок.

Одна серія триває десь 45-50 хвилин. Перший сезон показували на СТБ з березня 2024 року, а другий стартував 6 квітня 2026-го.

Якщо підсумувати: зараз в серіалі 40 серій разом, і, схоже, це ще не кінець — продовження цілком можливе.

Кожна серія Серіалу залишає маленьке “а що далі?”, і саме це тримає глядача до кінця, і заохочує чекати все нового і нового продовження.

Чи вийде Просто Надія 3 сезон — поки офіціальної інформації не оприлюднено. Очевидно, після завершення показу 2 сезону продюсери оцінять рейтинги шоу і винесуть вердикт, чи буде 3 сезон, чи ні.

Переглянути серії, які вже вийшли, можна на офіційному сайті СТБ.

Головне фото: сайт СТБ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!