Пункт назначения 6: трейлер, дата выхода и почему это будет самая жуткая часть франшизы

Франшиза Пункт назначения возвращается после 14-летнего перерыва с новым хоррором Пункт назначения: Родовое проклятие. Этот шестой фильм из серии обещает не только сохранить фирменное предчувствие неизбежности смерти, но и повернет сюжет в еще более мистическое русло.

О чем часть 6 Пункта назначения и когда выйдет новый фильм франшизы — в материале.

О чем Пункт назначения 6

Концепция франшизы Пункт назначения основана на идее, которая якорем застревает в подсознании: смерть невозможно обмануть. В основе каждой части — история о группе людей, избежавших гибели в катастрофе благодаря предчувствию или видению одного из участников.

Но выживание не означает спасения: смерть, как неумолимая и всемогущая сила, начинает исправлять нарушенный порядок и ликвидирует каждого из тех, кто должен был умереть.

Сюжет Пункт назначения 6 разворачивается вокруг студентки Стефани Рейес, начинающей видеть ужасные видения после смерти своей бабушки Ирис.

Выясняется, что ее семья связана с давним проклятием, берущим начало с катастрофы в далеких 1960-х годах. Стефани пытается разгадать тайны прошлого, чтобы спасти своих близких от неминуемой гибели.

Пункт назначения 6 — дата выхода

Пункт назначения. Родовое проклятие, 6 часть франшизы выйдет в кинотеатрах 15 мая 2025 года.

Режиссеры картины — Зак Липовски и Адам Б. Стайн охотно делятся историей о том, как прошли режиссерский кастинг и получили зелёный свет от продюсеров.

Случилось так: когда студия New Line Cinema искала режиссеров для нового фильма, они провели много встреч с кандидатами. Презентация Липовски и Стайна сначала ничем особо не отличалась, пока не произошла смерть. Их собственная.

Посреди онлайн-встречи с продюсерами в Zoom Зак и Адам вдруг прервали трансляцию, свет замигал, появились странные шумы — и камера качнулась, словно что-то произошло.

А потом на экране появилось видео, в котором один из режиссеров (скорее всего, Адам) входит в кадр и случайно погибает — огромный вентилятор срывается с потолка и перерезает ему голову.

Это было и страшно, и комично, а главное — очень в духе франшизы. Продюсеры были поражены. И, как говорят, уже на следующий день режиссеры получили заказ на работу.

Пункт назначения 6 — трейлер

Пункт назначения. Родовое проклятие, 6 часть — актеры

В фильме снялись Тео Брионес, Ричард Гармон, Оуэн Патрик Джойнер, Рая Килстедт, Анна Лор, Брек Бассинджер и другие.

Особое внимание — к ныне покойному Тони Тодду, снявшемуся в роли загадочного могильщика Уильяма Бладворта, именно его персонаж единственный, кто появлялся во всех предыдущих частях франшизы. В 6-ой части его история получит большее развитие.

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