Пункт призначення 6: трейлер, дата релізу та чому це буде наймоторошніша частина франшизи

Франшиза Пункт призначення повертається після 14-річної перерви з новим хоррором Пункт призначення: Родове прокляття. Цей шостий фільм з серії обіцяє не лише зберегти фірмове передчуття неминучості смерті, але й поверне сюжет в іще більш містичне русло.

Про що частина 6 Пункту призначення і коли вийде новий фільм франшизи — у матеріалі.

Про що Пункт призначення 6

Концепція франшизи Пункт призначення базується на ідеї, яка якорем застрягає у підсвідомості: смерть неможливо обдурити. В основі кожної частини — історія про групу людей, які уникнули загибелі в катастрофі завдяки передчуттю чи видінню одного з них.

Але виживання не означає спасіння: смерть, як невблаганна і всемогутня сила, починає виправляти порушений порядок і ліквідовувати кожного з тих, хто мав померти.

Сюжет Пункт призначення 6 розгортається навколо студентки Стефані Рейєс, яка починає бачити жахливі видіння після смерті своєї бабусі Іріс.

З’ясовується, що її родина пов’язана з давнім прокляттям, яке бере початок з катастрофи у далеких 1960-х роках. Стефані намагається розгадати таємниці минулого, щоб врятувати своїх близьких від неминучої загибелі.

Пункт призначення 6 — дата виходу

Пункт Призначення. Родове прокляття, 6 частина франшизи вийде в кінотеатрах 15 травня 2025 року.

Її режисери — Зак Ліповські та Адам Б. Стайн залюбки діляться історією, як пройшли режисерський кастинг і отримали зелене світло від продюсерів.

А сталося так: коли студія New Line Cinema шукала режисерів для нового фільму, вони провели багато зустрічей з кандидатами. Презентація Ліповскі та Стайна спершу нічим особливо не вирізнялася, аж поки не сталася смерть. Їхня власна.

Посеред онлайн-зустрічі з продюсерами в Zoom Зак та Адам раптом перервали трансляцію, світло замиготіло, з’явилися дивні шуми — і камера хитнулася, немовби щось сталося.

А потім на екрані з’явилося відео, у якому один із режисерів (скоріш за все, Адам) входить у кадр і ніби випадково гине, коли величезний вентилятор зривається зі стелі та перерізає йому голову.

Це було і страшно, і комічно, а головне — дуже в дусі франшизи. Продюсери були вражені. І, як кажуть, уже наступного дня режисери отримали замовлення на роботу.

Пункт призначення 6 — трейлер

Пункт призначення. Родове прокляття, 6 частина — актори

У фільмі знялися Тео Бріонес, Річард Гармон, Оуен Патрік Джойнер, Рая Кілстедт, Анна Лор, Брек Бассінджер та інші.

Особлива увага — до нині покійного Тоні Тодда, який знявся в ролі загадкового могильника Вільяма Бладворта. Саме його персонаж єдиний, хто з’являвся у всіх попередніх частинах франшизи. В 6 частині його історія отримає більший розвиток.

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