Пункт призначення 6: трейлер, дата релізу та чому це буде наймоторошніша частина франшизи

Фото IMDb Франшиза Пункт призначення повертається після 14-річної перерви з новим хоррором Пункт призначення: Родове прокляття. Цей шостий фільм з серії обіцяє не лише зберегти фірмове передчуття неминучості смерті, але й поверне сюжет в іще більш містичне русло. Про що частина 6 Пункту призначення і коли вийде новий фільм франшизи — у матеріалі. Про що Пункт призначення 6 Концепція франшизи Пункт призначення базується на ідеї, яка якорем застрягає у підсвідомості: смерть неможливо обдурити. В основі кожної частини — історія про групу людей, які уникнули загибелі в катастрофі завдяки передчуттю чи видінню одного з них. Але виживання не означає спасіння: смерть, як невблаганна і всемогутня сила, починає виправляти порушений порядок і ліквідовувати кожного з тих, хто мав померти. Сюжет Пункт призначення 6 розгортається навколо студентки Стефані Рейєс, яка починає бачити жахливі видіння після смерті своєї бабусі Іріс. З’ясовується, що її родина пов’язана з давнім прокляттям, яке бере початок з катастрофи у далеких 1960-х роках. Стефані намагається розгадати таємниці минулого, щоб врятувати своїх близьких від неминучої загибелі. Читати на тему Сутінки 6: Захід вічності — сюжет та дата виходу в Україні Про що продовження саги Сутінки 6: захід сонця вічності — читай, що відомо про знамениту містичну франшизу. Пункт призначення 6 — дата виходу Пункт Призначення. Родове прокляття, 6 частина франшизи вийде в кінотеатрах 15 травня 2025 року. Її режисери — Зак Ліповські та Адам Б. Стайн залюбки діляться історією, як пройшли режисерський кастинг і отримали зелене світло від продюсерів. А сталося так: коли студія New Line Cinema шукала режисерів для нового фільму, вони провели багато зустрічей з кандидатами. Презентація Ліповскі та Стайна спершу нічим особливо не вирізнялася, аж поки не сталася смерть. Їхня власна. Посеред онлайн-зустрічі з продюсерами в Zoom Зак та Адам раптом перервали трансляцію, світло замиготіло, з’явилися дивні шуми — і камера хитнулася, немовби щось сталося. А потім на екрані з’явилося відео, у якому один із режисерів (скоріш за все, Адам) входить у кадр і ніби випадково гине, коли величезний вентилятор зривається зі стелі та перерізає йому голову. Це було і страшно, і комічно, а головне — дуже в дусі франшизи. Продюсери були вражені. І, як кажуть, уже наступного дня режисери отримали замовлення на роботу. Пункт призначення 6 — трейлер Пункт призначення. Родове прокляття, 6 частина — актори У фільмі знялися Тео Бріонес, Річард Гармон, Оуен Патрік Джойнер, Рая Кілстедт, Анна Лор, Брек Бассінджер та інші. Особлива увага — до нині покійного Тоні Тодда, який знявся в ролі загадкового могильника Вільяма Бладворта. Саме його персонаж єдиний, хто з’являвся у всіх попередніх частинах франшизи. В 6 частині його історія отримає більший розвиток. Раніше ми розповідали: фільми жахів 2024 року, добірка найкращих стрічок, де страх поєднується зі стилем. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter