Роб Райнер: хронология фильмов легендарного режиссера

Шокирующая новость о трагической гибели актера и режиссера Роба Райнера и его жены, фотографа Мишель Сингер Райнер, вызвала волну сочувствия семье режиссера и одновременно с новой силой привлекла внимание к его творчеству.
Какие фильмы, сериалы и самые известные телешоу Роба Райнера стоит вспомнить и пересмотреть — читай в материале.
Роб Райнер: что известно о режиссере
Роб Райнер — американский режиссер, актер и продюсер, отцом которого был легендарный комик Карл Райнер.
Сначала он получил популярность как актер, сыграв Майкла Стивика в культовом сериале Все в семье, а немного позже проявил себя как блестящий режиссер.
В 1980–1990-х он снял фильмы, которые стали классикой разных жанров: This Is Spinal Tap, Останься со мной, Принцесса‑невеста, Когда Гарри встретил Салли и другие.
Его уникальность в том, что он одинаково мастерски работал и с комедией, и с романтикой, драмой и триллером.
Роб Райнер: самые известные фильмы, которые можно посмотреть в Украине
- This Is Spinal Tap (1984) — Это — Spinal Tap — культовая сатирическая комедия;
- The Sure Thing (1985) — Безошибочный вариант — романтическая комедия;
- Stand by Me (1986) — Рассчитывай на меня — драматическая история дружбы;
- The Princess Bride (1987) — Невеста‑принцесса — приключенческая фэнтези‑комедия;
- When Harry Met Sally… (1989) — Когда Гарри встретил Салли — романтическая комедия.
- Misery (1990) — Мизери — психологический триллер;
- A Few Good Men (1992) — Несколько хороших парней — военный драматический триллер;
North (1994) — Север — семейная комедия;
- The American President (1995) — Американский президент — романтическая драма;
- Ghosts of Mississippi (1996) — Призраки Миссисипи — историческая драма;
- The Story of Us (1999) — Наша история — романтическая драма;
- Alex & Emma (2003) — Алекс и Эмма — романтическая комедия;
- Rumor Has It… (2005) — Говорят, это правда… — комедия‑драма;
- The Bucket List (2007) — Книга смертников / Список желаний — драма с элементами комедии;
- Flipped (2010) — Влюбленные на все сто — семейная романтическая комедия;
- The Magic of Belle Isle (2012) — Чары Белл‑Айлу — семейная драма;
- Being Charlie (2015) — Быть Чарли — драматическая история;
- LBJ (2016) — Линдон Джонсон — биографическая драма о президенте США.
Самые интересные сериалы, в которых Роб Райнер выступает как актер
- All in the Family (1971–1979) — Все в семье — роль: Майкл «Митхед» Стивик, главная роль в культовом ситкоме, две премии Эмми;
- Archie Bunker’s Place (1979–1983) — Заведение Арчи Банкера — роль: Майкл Стивик;
Seinfeld (1995) — Сайнфелд — сыграл самого себя;
- The Simpsons (1998) — Симпсоны — озвучил самого себя;
- New Girl (2014) — Новая девочка — роль: Боб Дэй — отец Ника;
- The Good Wife (2014) — Хорошая жена — роль: судья Чарльз Абернати.
Среди самых известных телевизионных работ Роба Райнера — музыкальные комедийные спецпроекты, посвященные группе Spinal Tap, которые содержат постановочные и документальные сцены.
