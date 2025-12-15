Роб Райнер: хронология фильмов легендарного режиссера

Шокирующая новость о трагической гибели актера и режиссера Роба Райнера и его жены, фотографа Мишель Сингер Райнер, вызвала волну сочувствия семье режиссера и одновременно с новой силой привлекла внимание к его творчеству.

Какие фильмы, сериалы и самые известные телешоу Роба Райнера стоит вспомнить и пересмотреть — читай в материале.

Роб Райнер: что известно о режиссере

Роб Райнер — американский режиссер, актер и продюсер, отцом которого был легендарный комик Карл Райнер.

Сначала он получил популярность как актер, сыграв Майкла Стивика в культовом сериале Все в семье, а немного позже проявил себя как блестящий режиссер.

В 1980–1990-х он снял фильмы, которые стали классикой разных жанров: This Is Spinal Tap, Останься со мной, Принцесса‑невеста, Когда Гарри встретил Салли и другие.

Его уникальность в том, что он одинаково мастерски работал и с комедией, и с романтикой, драмой и триллером.

Роб Райнер: самые известные фильмы, которые можно посмотреть в Украине

This Is Spinal Tap (1984) — Это — Spinal Tap — культовая сатирическая комедия;

The Sure Thing (1985) — Безошибочный вариант — романтическая комедия;

Stand by Me (1986) — Рассчитывай на меня — драматическая история дружбы;

The Princess Bride (1987) — Невеста‑принцесса — приключенческая фэнтези‑комедия;

When Harry Met Sally… (1989) — Когда Гарри встретил Салли — романтическая комедия.

Misery (1990) — Мизери — психологический триллер;

A Few Good Men (1992) — Несколько хороших парней — военный драматический триллер;

North (1994) — Север — семейная комедия;

Ghosts of Mississippi (1996) — Призраки Миссисипи — историческая драма;

The Story of Us (1999) — Наша история — романтическая драма;

Alex & Emma (2003) — Алекс и Эмма — романтическая комедия;

Rumor Has It… (2005) — Говорят, это правда… — комедия‑драма;

The Bucket List (2007) — Книга смертников / Список желаний — драма с элементами комедии;

Flipped (2010) — Влюбленные на все сто — семейная романтическая комедия;

The Magic of Belle Isle (2012) — Чары Белл‑Айлу — семейная драма;

Being Charlie (2015) — Быть Чарли — драматическая история;

LBJ (2016) — Линдон Джонсон — биографическая драма о президенте США.

Самые интересные сериалы, в которых Роб Райнер выступает как актер

All in the Family (1971–1979) — Все в семье — роль: Майкл «Митхед» Стивик, главная роль в культовом ситкоме, две премии Эмми;

Archie Bunker’s Place (1979–1983) — Заведение Арчи Банкера — роль: Майкл Стивик;

Seinfeld (1995) — Сайнфелд — сыграл самого себя;

New Girl (2014) — Новая девочка — роль: Боб Дэй — отец Ника;

The Good Wife (2014) — Хорошая жена — роль: судья Чарльз Абернати.

Среди самых известных телевизионных работ Роба Райнера — музыкальные комедийные спецпроекты, посвященные группе Spinal Tap, которые содержат постановочные и документальные сцены.

