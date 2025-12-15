Роб Райнер: хронологія фільмів легендарного режисера

Шокуюча новина про трагічну загибель актора та режисера Роба Райнера та його дружини фотографки Мішель Сінгер Райнер підняла хвилю співчуття родині режисера і водночас з новою силою привернула увагу до його творчості.

Які фільми, серіали та найвідоміші телешоу Роба Райнера варто згадати і передивитися – читай у матеріалі.

Роб Райнер: що відомо про режисера

Роб Райнер — американський режисер, актор і продюсер, батьком якого був легендарний комік Карл Райнер. Спершу він здобув популярність як актор, зігравши Майкла Стівака в культовому серіалі Усі в сім’ї, а трохи згодом показав себе блискучим режисером.

У 1980-1990-х він зняв фільми, які стали класикою різних жанрів: Це — Spinal Tap, Залишся зі мною, Принцеса-наречена, Коли Гаррі зустрів Саллі, а інші.

Його унікальність у тому, що він однаково майстерно працював і з комедією, і з романтикою, драмою й трилером.

Роб Райнер: найвідоміші фільми, які можна подивитися в Україні

This Is Spinal Tap (1984) — Це — Spinal Tap — культова сатирична комедія;

The Sure Thing (1985) — Безпомилковий варіант — романтична комедія;

Stand by Me (1986) — Розраховуй на мене — драматична історія дружби;

The Princess Bride (1987) — Наречена-принцеса — пригодницька фентезі-комедія;

When Harry Met Sally… (1989) — Коли Гаррі зустрів Саллі — романтична комедія.

Misery (1990) — Мізері — психологічний трилер;

A Few Good Men (1992) — Декілька хороших хлопців — військовий драматичний трилер;

North (1994) — Північ — сімейна комедія;

The American President (1995) — Американський президент — романтична драма;

Ghosts of Mississippi (1996) — Привиди Міссісіпі — історична драма;

The Story of Us (1999) — Наша історія — романтична драма;

Alex & Emma (2003) — Алекс і Емма — романтична комедія;

Rumor Has It… (2005) — Кажуть, це правда — комедія-драма;

The Bucket List (2007) — Книга смертників / Список бажань — драма з елементами комедії;

Flipped (2010) — Закохані на всі сто — сімейна романтична комедія;

Закохані на всі сто The Magic of Belle Isle (2012) — Чари Белл-Айлу — сімейна драма;

Being Charlie (2015) — Бути Чарлі — драматична історія;

LBJ (2016) — Ліндон Джонсон — біографічна драма про президента США.

Найцікавіші серіали, в яких Роб Райнер виступає як актор

All in the Family (1971–1979) — Усі в сім’ї — роль: Майкл Мітхед Стівік, головна роль у культовому ситкомі, дві премії Еммі;

Archie Bunker’s Place (1979–1983) — Заклад Арчі Банкера — роль: Майкл Стівік

Seinfeld (1995) — Сайнфелд — зіграв сам себе;

The Simpsons (1998) — Сімпсони — озвучив сам себе;

New Girl (2014) — Нова дівчина — роль: Боб Дей — батько Ніка;

Тhe Good Wife (2014) — Хороша дружина — роль: суддя Чарльз Абернаті.

Серед найвідоміших телевізійних робіт Роба Райнера — музичні комедійні спецпроєкти, присвячений гурту Spinal Tap, які містять постановчі та документальні сцени.

