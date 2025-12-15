Роб Райнер: хронологія фільмів легендарного режисера

Шокуюча новина про трагічну загибель актора та режисера Роба Райнера та його дружини фотографки Мішель Сінгер Райнер підняла хвилю співчуття родині режисера і водночас з новою силою привернула увагу до його творчості.
Які фільми, серіали та найвідоміші телешоу Роба Райнера варто згадати і передивитися – читай у матеріалі.
Роб Райнер: що відомо про режисера
Роб Райнер — американський режисер, актор і продюсер, батьком якого був легендарний комік Карл Райнер. Спершу він здобув популярність як актор, зігравши Майкла Стівака в культовому серіалі Усі в сім’ї, а трохи згодом показав себе блискучим режисером.
У 1980-1990-х він зняв фільми, які стали класикою різних жанрів: Це — Spinal Tap, Залишся зі мною, Принцеса-наречена, Коли Гаррі зустрів Саллі, а інші.
Його унікальність у тому, що він однаково майстерно працював і з комедією, і з романтикою, драмою й трилером.
Роб Райнер: найвідоміші фільми, які можна подивитися в Україні
This Is Spinal Tap (1984) — Це — Spinal Tap — культова сатирична комедія;
The Sure Thing (1985) — Безпомилковий варіант — романтична комедія;
Stand by Me (1986) — Розраховуй на мене — драматична історія дружби;
The Princess Bride (1987) — Наречена-принцеса — пригодницька фентезі-комедія;
When Harry Met Sally… (1989) — Коли Гаррі зустрів Саллі — романтична комедія.
Misery (1990) — Мізері — психологічний трилер;
A Few Good Men (1992) — Декілька хороших хлопців — військовий драматичний трилер;
North (1994) — Північ — сімейна комедія;
The American President (1995) — Американський президент — романтична драма;
Ghosts of Mississippi (1996) — Привиди Міссісіпі — історична драма;
The Story of Us (1999) — Наша історія — романтична драма;
Alex & Emma (2003) — Алекс і Емма — романтична комедія;
Rumor Has It… (2005) — Кажуть, це правда — комедія-драма;
The Bucket List (2007) — Книга смертників / Список бажань — драма з елементами комедії;
- Flipped (2010) — Закохані на всі сто — сімейна романтична комедія;
The Magic of Belle Isle (2012) — Чари Белл-Айлу — сімейна драма;
Being Charlie (2015) — Бути Чарлі — драматична історія;
LBJ (2016) — Ліндон Джонсон — біографічна драма про президента США.
Найцікавіші серіали, в яких Роб Райнер виступає як актор
- All in the Family (1971–1979) — Усі в сім’ї — роль: Майкл Мітхед Стівік, головна роль у культовому ситкомі, дві премії Еммі;
- Archie Bunker’s Place (1979–1983) — Заклад Арчі Банкера — роль: Майкл Стівік
- Seinfeld (1995) — Сайнфелд — зіграв сам себе;
- The Simpsons (1998) — Сімпсони — озвучив сам себе;
- New Girl (2014) — Нова дівчина — роль: Боб Дей — батько Ніка;
- Тhe Good Wife (2014) — Хороша дружина — роль: суддя Чарльз Абернаті.
Серед найвідоміших телевізійних робіт Роба Райнера — музичні комедійні спецпроєкти, присвячений гурту Spinal Tap, які містять постановчі та документальні сцени.
