Ищем новые голоса для создания сериала! Starlight Media открывает мастерскую шоураннеров Starlight Storylab

Медиакомпания Starlight Media объявляет набор в мастерскую шоураннеров Starlight Storylab.
Мы ищем сценаристов и сценаристок — новые голоса, которые соберутся в сценарных комнатах и вместе зазвучат в новом украинском сериале.
Мы ищем сценаристов и сценаристок — новые голоса, которые соберутся в сценарных комнатах и вместе зазвучат в новом украинском сериале.
Здесь новые и талантливые авторы смогут создать собственные проекты международного уровня. Все это будет происходить под менторством звездных шоураннеров.
В частности, сценаристов будут собирать в свои сценарные команды такие известные шоураннеры как:
Принять участие могут как начинающие, так и опытные авторы, драматурги, писатели, копирайтеры — все, кто чувствует в себе желание рассказывать истории, могут присоединиться к Starlight Storylab.
Для этого нужно подать заявку на сайте — коротко рассказать о себе и выполнить тестовое задание. После этого звездные шоураннеры просмотрят материалы и выберут участников, с которыми вместе будут создавать новый сериал.
Создать новый аутентичный, качественный, современный украинский сериал, который прикует внимание даже самого требовательного зрителя и станет популярным во всем мире — главная цель Starlight Storylab.
Создать новый аутентичный, качественный, современный украинский сериал, который прикует внимание даже самого требовательного зрителя и станет популярным во всем мире — главная цель Starlight Storylab.
И, конечно, дать талантливым создателям возможность себя реализовать, подарить стране новые имена мощных шоураннеров, а также пополнить библиотеку качественными проектами и создать новые возможности для копродакшена, — говорит руководитель Starlight Storylab Анастасия Штейнгауз.
Евгений Туник, Тала Пристаецкая, Наталья Ворожбит и Артем Литвиненко просмотрят заявки и отберут авторов для личного знакомства. После интервью они сформируют сценарные комнаты, где в каждой будет по три участника.
Далее в течение трех месяцев команды вместе со своими звездными шоураннерами будут работать над разработкой библии, пилотной версией и презентацией сериала, которая заинтересует потенциальных копродюсеров со всего мира. После этого Starlight Media начнет поиск международных и украинских партнеров для их реализации.
Подать заявку и ознакомиться с деталями можно по ссылке.
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