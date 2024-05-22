Медіакомпанія Starlight Media оголошує набір до майстерні шоуранерів Starlight Storylab.

Ми шукаємо сценаристів та сценаристок — нові голоси, що зберуться у сценарних кімнатах та разом зазвучать в новому українському серіалі.

Тут нові та талановиті автори зможуть створити власні проекти міжнародного рівня. Усе це відбуватиметься під менторством зіркових шоуранерів.

Зокрема, сценаристів збиратимуть у свої сценарні команди такі відомі шоуранери як:

Євген Тунік — Перші ластівки, Перевізниця;

Тала Пристаєцька — Кріпосна, Перші дні;

Наталка Ворожбит — Спіймати Кайдаша, Кіборги;

Артем Литвиненко — Нюхач, Зупинити Голіафа, Перші дні.

Шукаємо нові голоси для створення серіалу! Starlight Media відкриває майстерню шоуранерів Starlight Storylab / 4 Фотографії

Хто може взяти участь та як

До участі запрошуються як початківці, так і досвідчені автори, драматурги, письменники, копірайтери — усі, хто відчуває в собі бажання розповідати історії, можуть долучитись до Starlight Storylab.

Для цього потрібно подати заявку на сайті — коротко розповісти про себе та виконати тестове завдання. Після цього зіркові шоуранери переглянуть матеріали та оберуть учасників, з якими разом створюватимуть новий серіал.

Створити новий автентичний, якісний, сучасний український серіал, що прикує увагу навіть найвибагливішого глядача та стане популярним в усьому світі — головна мета Starlight Storylab.

І, звичайно, дати талановитим творцям можливість себе реалізувати, подарувати країні нові імена потужних шоуранерів, а також поповнити бібліотеку якісними проектами та створити нові можливості для копродакшену, — каже керівниця Starlight Storylab Анастасія Штейнгауз.

Як працюватиме майстерня

Євген Тунік, Тала Пристаєцька, Наталка Ворожбит та Артем Литвиненко переглянуть заявки та відберуть авторів для особистого знайомства. Після інтерв’ю вони сформують сценарні кімнати, де буде по три учасники в кожній.

Далі протягом трьох місяців команди разом зі своїми зірковими шоуранерами працюватимуть над розробкою біблії, пілотною версією та презентацією серіалу, що зацікавить потенційних копродюсерів з усього світу. Після цього Starlight Media розпочне пошук міжнародних та українських партнерів для їхньої реалізації.

Подати заявку та ознайомитись з деталями можна за посиланням.

Раніше ми розповідали про серіал Перевізниця та як історії життя акторів переплелись з їхніми персонажами.

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