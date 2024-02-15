Розмовляла з попутниками, аби не боялись: як історії життя акторів Перевізниці переплелись з їхніми персонажами

Український культурний продукт, зокрема й кіно, отримало чималий запит від суспільства з початком повномасштабної війни. Спершу глядачів вражати стрічки, які були зняті ще до подій 24 лютого 2022 року. Проте скоро на екранах з’явиться новий серіал Перевізниця, який розповідатиме про наше сьогодення та передасть емоції, які довелось пережити великій кількості українців.

Звісно, хто може все частіше обирати стрічки для перегляду, які максимально відірвані від реальності та розповідають про далекі й можливо неіснуючі світи. Усе — аби трохи зняти напругу. Проте декому важливо бачити саме ті фільми, які не ігнорують сучасну реальність.

Крім того, побачити всі події на власні очі, хоч і через екран, важливо і європейській аудиторії. Тому Перевізниця виробництва Starlight Media спільно з французькою кінокомпанією Gaumont вийде не лише 25 лютого о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ, але й транслюватиметься восьма європейськими мовниками.

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Історії героїв цього міжнародного серіалу будуть дуже близькі українцям, адже у них можна впізнати себе або своїх знайомих. Щобільше, як дізналася редакція Вікон, сценарні сюжети Перевізниці тісно переплелися з життєвими історіями самих акторів серіалу.

Їй самій насправді було страшно

Анастасія Карпенко виконує головну роль у серіалі — перевізниці Лідії. За сюжетом психологиня Лідія у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалює важливе для себе рішення — стати перевізницею для інших людей.

Кожна серія — це нові герої та окрема драматична історія, яка розгортається на очах у Лідії. Для її попутників ці поїздки стають не просто шляхом до точки прибуття, а й моментом, коли вони наважуються на вирішення складних, іноді багаторічних конфліктів з рідними, усвідомлюючи, що насправді є важливим в їхньому житті.

Як зізналась Анастасія Карпенко для підготовки до цієї ролі вона зустрілася зі справжньою перевізницею, яка на початку повномасштабного вторгнення вивозила людей з окупованого Ірпеня.

Вона розказала, що люди, яких довелось вивозити, були настільки налякані, що не могли ні говорити, ні рухатись. І їй самій насправді було страшно. Тому ця жінка багато розмовляла зі своїми попутниками під час поїздок, аби витягувати їх із цього стану. І це їм допомагало, — згадує акторка.

Так само і Лідія протягом усього шляху намагається виводити своїх попутників з важких роздумів і підтримувати розмову.

Забивала машину тваринами та везла до власників за кордон

Акторка Олена Олейнікова грає коханку чоловіка Лідії — Інгу. За сюжетом, Лідія має вивезти її за кордон в безпечне місце. Виявляється, що Олена теж була перевізницею на початку повномасштабної війни.

Я додалася у групу Водії волонтери. Там було дуже багато запитів, але водії часто відмовлялися перевозити тварин. Я ж забивала машину тваринами та везла до власників за кордон. А потім мене почали люди самі знаходили, один раз мала велику честь везти в Україну лікарів-хірургів, теж американців, які їхали допомагати нам.

Домашнього улюбленця Інги зіграв песик акторки, на ім’я Еклер. За сценарієм, собачку мали звати Боня, але Еклер настільки причарував шоуранера Перевізниці Євгена Туніка, що без зайвих вагань було вирішено залишити чотирилапому його рідну кличку.

Сильно відчув зв’язок зі своїм персонажем

Едріан Роб — французький актор, який приїхав в Україну навесні минулого року, аби відзнятись у третій серії драми. Едріан зізнається, що ситуація його героя Саймона — це один в один історія його особистого життя.

За сюжетом, Саймон закохується в українку і планує з нею спільне життя, через що повномасштабне вторгнення застає його в Україні. Батьки не приймають вибір сина, адже вважають, що його обраницю цікавить лише французьке громадянство, а не Саймон.

Коли я познайомив свою дружину з батьками, ми не отримали теплого прийняття від них. Тому я так сильно відчув зв’язок із Саймоном, моїм персонажем.

— Хоча в моєму житті все було тихіше, не так бурхливо, як у Перевізниці, і ми не сварилися з моєю мамою, але я відчував, що мама не сприймала наші стосунки на початку. У неї була неправильна думка про мою дружину та її наміри. І це те, через що проходить мій герой Саймон, — каже актор.

З болем каже, що його дім вкрали росіяни

Ігор Колтовський грає роль Дмитра, чоловіка головної героїні Лідії. За сюжетом, пара родом з Луганська і саме до цього міста вони час від часу повертаються у своїх спогадах. Щобільше, деякі трагічні події в Луганську та роль, яку відіграв у них Дмитро, є однією з причин, чому Лідія стає перевізницею.

Як і його герой, Ігор Колтовський народився та виріс на Луганщині й до 2014 року регулярно повертався у рідне місто Краснодон, адже там і досі живуть його батьки. З початком російського наступу Колтовський жодного разу не був вдома і не бачився з матір’ю та батьком і з болем каже, що його дім вкрали росіяни.

Була абсолютно спокійна тут, в Україні

Катерина Григоренко грає доньку Лідії та Дмитра. За сюжетом, дівчина живе і навчається у Німеччині. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона їде у Польщу, аби зустріти там свою матір і вивезти її у безпечне місце. Та в останній момент Лідія повідомляє доньці, що залишається в Україні, аби бути перевізницею для інших людей. Для Даші вибір матері стає справжнім ударом, вона не може зрозуміти та прийняти його й усілякими способами намагається переконати Лідію.

У самої ж акторки трапилась зворотна ситуація в житті. Її батько живе за кордоном і 24 лютого з самого ранку занепокоєний чоловік почав вмовляти доньку терміново виїжджати за кордон. Але дівчина зізнається, що на той момент відчувала себе набагато спокійніше, залишаючись в Україні.

Я була абсолютно спокійна тут, в Україні, а тато весь час так кричав, що з ним неможливо було говорити, — згадує Катерина.

Ще більше історій дивіться 25 лютого. Для європейської аудиторії міжнародна прем’єра Перевізниці відбудеться до других роковин великої війни під назвою In Her Car.

Виробництво — Starlight Production, Gaumont.

Дистриб’ютор — Beta Film.

Шоуранер та режисер-постановник — Євген Тунік.

Оператор-постановник серіалу — Володимир Іванов.

Виконавчий продюсер — Євген Шегай.

Також скоро у кінопрокат виходить ще один український фільм Я, Побєда і Берлін. Цей фільм є екранізацією однойменної повісті Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) — лідера групи Скрябін. Читай, що розповів актор Іван Бліндар про знімання фільму та що лишилося за кадром.

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