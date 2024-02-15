Беседовала с попутчиками, чтобы не боялись: как истории жизни актеров Перевозчицы переплелись с их персонажами

Украинский культурный продукт, в том числе и кино, получил немалый запрос от общества с началом полномасштабной войны. Сначала зрителей поражали ленты, снятые еще до событий 24 февраля 2022 года. Однако скоро на экранах появится новый сериал Перевозчица, который будет рассказывать о нашем сегодняшнем и передаст эмоции, которые пришлось пережить большому количеству украинцев.

Конечно, кто-то может все чаще выбирать ленты для просмотра, максимально оторванные от реальности и рассказывающие о далеких и возможно несуществующих мирах. Все, чтобы немного снять напряжение. Однако некоторым важно видеть те фильмы, которые не игнорируют современную реальность.

Кроме того, увидеть все события своими глазами, хоть и через экран, важно и европейской аудитории. Поэтому Перевозчица производства Starlight Media совместно с французской кинокомпанией Gaumont выйдет не только 25 февраля в 18:00 в эфире телеканала СТБ, но будет транслироваться восьмыми европейскими вещателями.

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Истории героев этого международного сериала будут очень близки украинцам, ведь у них можно узнать себя или своих знакомых. Более того, как узнала редакция Окон, сценарные сюжеты Перевозчицы тесно переплелись с жизненными историями самих актеров сериала.

Ей самой было страшно

Анастасия Карпенко играет главную роль в сериале — перевозчице Лидии. По сюжету психолог Лидия в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину принимает важное для себя решение стать перевозчицей для других людей.

Каждая серия — новые герои и отдельная драматическая история, которая разворачивается на глазах у Лидии. Для ее попутчиков эти поездки становятся не просто путем к точке прибытия, но и моментом, когда они решаются на разрешение сложных, иногда многолетних конфликтов с родными, осознавая, что на самом деле важно в их жизни.

Как призналась Анастасия Карпенко для подготовки к этой роли, она встретилась с настоящей перевозчицей, которая в начале полномасштабного вторжения вывозила людей из оккупированного Ирпеня.

Она рассказала, что люди, которых пришлось вывозить, были настолько напуганы, что не могли ни говорить, ни двигаться. И ей самой было страшно. Поэтому эта женщина много разговаривала со своими попутчиками во время поездок, чтобы извлечь их из этого состояния. И это им помогало, — вспоминает актриса.

Так же и Лидия на протяжении всего пути пытается выводить своих попутчиков из трудных раздумий и поддерживать разговор.

Забивала машину животными и везла к владельцам за границу

Актриса Елена Олейникова играет любовницу мужа Лидии — Ингу. По сюжету Лидия должна вывезти ее за границу в безопасное место. Оказывается, что Елена тоже была перевозчицей в начале полномасштабной войны.

— Я добавилась в группу Водители волонтеры. Там было очень много запросов, но водители часто отказывались перевозить животных.

Я забивала машину животными и везла к владельцам за границу. А потом меня начали люди сами находить, однажды имела большую честь везти в Украину врачей-хирургов, тоже американцев, которые ехали помогать нам.

Домашнего любимца Инги сыграл собачку актрисы, по имени Эклер. По сценарию, собачку должны звать Боня, но Эклер настолько очаровал шоуранера Перевозчицы Евгения Туника, что без лишних колебаний было решено оставить четырехлапой ее родную кличку.

Сильно ощутил связь со своим персонажем

Эдриан Роб — французский актер, приехавший в Украину весной прошлого года, чтобы сняться в третьей серии драмы. Эдриан признается, что ситуация его героя Саймона — это один в один история его личной жизни.

По сюжету Саймон влюбляется в украинку и планирует с ней совместную жизнь, из-за чего полномасштабное вторжение застает его в Украине. Родители не принимают выбор сына, ведь считают, что его избранницу интересует только французское гражданство, а не Саймон.

Когда я познакомил свою супругу с родителями, мы не получили теплого принятия от них. Поэтому я так сильно ощутил связь с Саймоном, моим персонажем.

— Хотя в моей жизни все было тише, не так бурно, как у Перевозницы, и мы не ссорились с моей мамой, но я чувствовал, что мама не воспринимала наши отношения в начале. У нее было неправильное мнение о моей жене и ее намерениях. И это то, через что проходит мой герой Саймон, — говорит актер.

С болью говорит, что его дом украли россияне

Игорь Колтовский играет роль Дмитрия, мужа главной героини Лидии. По сюжету, пара родом из Луганска и именно в этот город они время от времени возвращаются в своих воспоминаниях. Более того, некоторые трагические события в Луганске и роль, которую сыграл у них Дмитрий, является одной из причин, почему Лидия становится перевозчицей.

Как и его герой, Игорь Колтовский родился и вырос в Луганской области и до 2014 года регулярно возвращался в родной город Краснодон, ведь там до сих пор живут его родители. С началом российского наступления Колтовский ни разу не был дома и не виделся с матерью и отцом и с болью говорит, что его дом украли россияне.

Была абсолютно спокойна здесь, в Украине

Екатерина Григоренко играет дочь Лидии и Дмитрия. По сюжету девушка живет и учится в Германии. Когда началось полномасштабное вторжение, она едет в Польшу, чтобы встретить там свою мать и вывезти ее в безопасное место. Но в последний момент Лидия сообщает дочери, что остается в Украине, чтобы быть перевозчицей других людей. Для Даши выбор матери становится настоящим ударом, она не может понять и принять его и всячески пытается убедить Лидию.

У самой же актрисы случилась обратная ситуация в жизни. Ее отец живет за границей и 24 февраля с самого утра обеспокоенный мужчина начал уговаривать дочь срочно уезжать за границу. Но девушка признается, что в тот момент чувствовала себя гораздо спокойнее, оставаясь в Украине.

Я была совершенно спокойна здесь, в Украине, а папа все время так кричал, что с ним невозможно было говорить, — вспоминает Екатерина.

Еще больше историй смотрите 25 февраля. Для европейской аудитории международная премьера Перевозчицы состоится ко второй годовщине великой войны под названием In Her Car.

Производство — Starlight Production, Gaumont.

Дистрибьютор — Beta Film.

Шоуранер и режиссер-постановщик — Евгений Туник.

Оператор-постановщик сериала — Владимир Иванов.

Исполнительный продюсер — Евгений Шегай.

Также в кинопрокат выходит еще один украинский фильм Я, Победа и Берлин. Этот фильм является экранизацией одноименной повести Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) — лидера группы Скрябин. Читай, что рассказал актер Иван Блиндар о съемке фильма и что осталось за кадром.

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