Со спины даже движения похожи! Актер Иван Блиндар о съемках фильма Я, Победа и Берлин, и что осталось за кадром

14 марта в кинопрокат выходит еще один украинский фильм Я, Победа и Берлин. Этот фильм является экранизацией одноименной повести Кузьмы Скрябина, он же Андрей Кузьменко — лидер группы Скрябин.
Он написал эту книгу, опираясь на собственные истории, фактически создав автобиографическое произведение. Снимали фильм в течение четырех лет. Вадим Карпьяк пообщался с украинским актером театра и кино Иваном Блиндаром, который сыграл роль Кузьмы Скрябина, в эфире телемарафона Єдині новини.
Иван знал Кузьму с 97-го года, и о сходстве главного героя фильма с Кузьмой говорит, что есть разные мнения.
Некоторые говорят, что очень похож, другие — нет. Я не знаю, но постоянно отмечают определенные привычки, сходство и темперамент.
Некоторые говорят, что очень похож, другие — нет. Я не знаю, но постоянно отмечают определенные привычки, сходство и темперамент.
Книга Я, Победа и Берлин — “настоящая бомба” по словам Ивана.
— Я читал книгу много лет назад, а потом еще слушал аудиокнигу. Это было очень круто, особенно когда мы ехали на гастроли в Бельгию в микроавтобусе и слушали ее всю дорогу, переслушивая по кругу. Автобус просто хохотом стоял.
— Мы начали снимать кино четыре года назад, в 2020 году. Съемки заняли всего два месяца, мы хорошо уложились в график.
Но из-за COVID-19 мы не могли поехать снять часть сцен в Берлине. Это задержало нас, поскольку мы смогли снять берлинскую часть только через год.
Но из-за COVID-19 мы не могли поехать снять часть сцен в Берлине. Это задержало нас, поскольку мы смогли снять берлинскую часть только через год.
Иван также рассказывает о своем опыте с музыкой, в частности об обучении игре на гитаре для фильма, где он должен был исполнить несколько песен группы Скрябин.
— Мне дали задание выучить несколько песен, и я обратился за помощью к коллеге. Он пришел, мы сели вместе, и он показал мне, как играть на электрогитаре. За несколько дней я выучил две-три песни.
Также Иван Блиндар рассказывает, как это — играть кумира многих украинцев Кузьму Скрябина. У мужчины сначала были в голове мысли относительно того, сделал бы так Кузьма в фильме или нет. Актер будто сам себя прессовал.
Это было четыре года назад, и с этими мыслями я зашел в проект. А потом я просто полностью доверился режиссеру Оле. Мне так было легче. Она мне говорила, показывала с плейбека, хорошо или нехорошо, и мы переделывали, если надо.
Это было четыре года назад, и с этими мыслями я зашел в проект. А потом я просто полностью доверился режиссеру Оле. Мне так было легче. Она мне говорила, показывала с плейбека, хорошо или нехорошо, и мы переделывали, если надо.
По мнению актера, в проекте должна быть одна главная мысль, все остальные — тело. На середине процесса Иван подумал, что будет как будет — это его видение.
Волнение у мужчины было перед первой премьерой. Она планировалась на март 2022 года. Однако тогда миру не суждено было увидеть киноленту. Сейчас же актер говорит, что волнение пропало.
Я выполнил работу, и все. Я даже не могу описать свои ощущения. Да, я волнуюсь, потому что это премьера фильма. Конечно, будет критика, но будет ли мне от этого хуже или лучше, нет смысла говорить, ведь работа уже сделана.
Я выполнил работу, и все. Я даже не могу описать свои ощущения. Да, я волнуюсь, потому что это премьера фильма. Конечно, будет критика, но будет ли мне от этого хуже или лучше, нет смысла говорить, ведь работа уже сделана.
Многие самые близкие люди, которые были рядом с Андреем, уже успели увидеть киноленту. Однако его мама, к сожалению, не успела этого сделать.
Жена Андрея, Светлана, присутствовала во время съемочного процесса один день и была поражена. Она сказала режиссеру, что в шоке, поскольку со спины у меня даже движения подобные (на Скрябина — ред.).
Жена Андрея, Светлана, присутствовала во время съемочного процесса один день и была поражена. Она сказала режиссеру, что в шоке, поскольку со спины у меня даже движения подобные (на Скрябина — ред.).
Как отмечает Иван Блиндар, это немного согрело ему сердце, но понравится ли зрителю остальная часть фильма — увидим на премьере киноленты Я, Победа и Берлин. Светлана, как и дочь Андрея Барбара, фильм еще не видели. Но исполнитель главной роли в фильме надеется встретить их на премьере и пообщаться.
Ранее мы делились цитатами Кузьмы Скрябина о войне, которые актуальны и сейчас.
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