Со спины даже движения похожи! Актер Иван Блиндар о съемках фильма Я, Победа и Берлин, и что осталось за кадром

14 марта в кинопрокат выходит еще один украинский фильм Я, Победа и Берлин. Этот фильм является экранизацией одноименной повести Кузьмы Скрябина, он же Андрей Кузьменко — лидер группы Скрябин.

Он написал эту книгу, опираясь на собственные истории, фактически создав автобиографическое произведение. Снимали фильм в течение четырех лет. Вадим Карпьяк пообщался с украинским актером театра и кино Иваном Блиндаром, который сыграл роль Кузьмы Скрябина, в эфире телемарафона Єдині новини.

О книге и сходстве с Кузьмой

Иван знал Кузьму с 97-го года, и о сходстве главного героя фильма с Кузьмой говорит, что есть разные мнения.

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Некоторые говорят, что очень похож, другие — нет. Я не знаю, но постоянно отмечают определенные привычки, сходство и темперамент.

Книга Я, Победа и Берлин — “настоящая бомба” по словам Ивана.

— Я читал книгу много лет назад, а потом еще слушал аудиокнигу. Это было очень круто, особенно когда мы ехали на гастроли в Бельгию в микроавтобусе и слушали ее всю дорогу, переслушивая по кругу. Автобус просто хохотом стоял.

О съемках фильма

— Мы начали снимать кино четыре года назад, в 2020 году. Съемки заняли всего два месяца, мы хорошо уложились в график.

Но из-за COVID-19 мы не могли поехать снять часть сцен в Берлине. Это задержало нас, поскольку мы смогли снять берлинскую часть только через год.

Иван также рассказывает о своем опыте с музыкой, в частности об обучении игре на гитаре для фильма, где он должен был исполнить несколько песен группы Скрябин.

— Мне дали задание выучить несколько песен, и я обратился за помощью к коллеге. Он пришел, мы сели вместе, и он показал мне, как играть на электрогитаре. За несколько дней я выучил две-три песни.

Также Иван Блиндар рассказывает, как это — играть кумира многих украинцев Кузьму Скрябина. У мужчины сначала были в голове мысли относительно того, сделал бы так Кузьма в фильме или нет. Актер будто сам себя прессовал.

Это было четыре года назад, и с этими мыслями я зашел в проект. А потом я просто полностью доверился режиссеру Оле. Мне так было легче. Она мне говорила, показывала с плейбека, хорошо или нехорошо, и мы переделывали, если надо.

По мнению актера, в проекте должна быть одна главная мысль, все остальные — тело. На середине процесса Иван подумал, что будет как будет — это его видение.

Волнение у мужчины было перед первой премьерой. Она планировалась на март 2022 года. Однако тогда миру не суждено было увидеть киноленту. Сейчас же актер говорит, что волнение пропало.

Я выполнил работу, и все. Я даже не могу описать свои ощущения. Да, я волнуюсь, потому что это премьера фильма. Конечно, будет критика, но будет ли мне от этого хуже или лучше, нет смысла говорить, ведь работа уже сделана.

Что о фильме Я, Победа и Берлин сказали близкие Андрея Кузьменко

Многие самые близкие люди, которые были рядом с Андреем, уже успели увидеть киноленту. Однако его мама, к сожалению, не успела этого сделать.

Жена Андрея, Светлана, присутствовала во время съемочного процесса один день и была поражена. Она сказала режиссеру, что в шоке, поскольку со спины у меня даже движения подобные (на Скрябина — ред.).

Как отмечает Иван Блиндар, это немного согрело ему сердце, но понравится ли зрителю остальная часть фильма — увидим на премьере киноленты Я, Победа и Берлин. Светлана, как и дочь Андрея Барбара, фильм еще не видели. Но исполнитель главной роли в фильме надеется встретить их на премьере и пообщаться.

Ранее мы делились цитатами Кузьмы Скрябина о войне, которые актуальны и сейчас.

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