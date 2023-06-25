Из-за войны я почувствовал нечто более глубокое — актер Антуан Эрбе о съемке сериала Перевозчица и своем видении Украины

В 2024 году свет увидит украинский сериал Перевозчица (In her Car) — драму, основанную на реальных событиях первых недель полномасштабной войны.

Это история украинки-психолога, которой пришлось изменить свою профессию во время войны. К съемке сериала присоединился и французский актер Антуан Эрбе.

В эксклюзивном интервью он рассказал о процессе создания сериала, своих впечатлениях от Украины и почему европейцы должны посмотреть эту историю.

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— Почему эта история важна для вас настолько, что вы приехали в Украину для съемок во время войны? Что дало вам смелость на это путешествие?

— Совершенно никакой смелости. Когда команда попросила меня сняться в этом сериале в Украине, мне было понятно, что я должен поехать. Некоторые друзья говорили мне: “Ты уверен? Тебе нравится жить в опасности. Ты немного сумасшедший…”, но я не чувствовал этого.

Первое, что мне пришло в голову, было то, что эта раненая страна должна продолжать жить, работать и возвращаться к жизни.

И если я смогу вложить в это свой скромный камень, это будет большая честь для меня. Не было никакого представления о смелости или не смелости. Это было очевидно: я должен был быть там, хотел быть частью этого.

— Какие ваши впечатления от съемок во время войны? Какой вы видите Украину сейчас, после работы с украинской командой?

— Творческая команда была удивительной. Очень профессиональная, целеустремленная, талантливая, приветливая и внимательная. Но из-за контекста войны я почувствовал нечто более глубокое, существенное и важное: прекрасную преданность делу, которая увлекла и меня.

Эмоции не покидали нас, моих дорогих партнеров: Карину и Адриана. И я видел, что отличная Анастасия Карпенко, Евгений и Аркадий, режиссеры и команда были в таком же настроении. Мы все были вместе ради чего-то большего, чем просто рассказать вымышленную историю.

Когда мы снимали всю ночь под Бучей, среди разрушенных российскими бомбардировками зданий, где все еще чувствуются страдания украинцев, как можно не быть тронутым и преданным делу?

Я никогда не испытывал такого напряжения на съемках, и это останется в моем сердце на всю жизнь.

— Почему, по-вашему, историю этого сериала должен увидеть европейский зритель?

— Для меня это даже не вопрос. Европа должна это видеть. Эта война происходит в нескольких километрах от нас. Конечно, мы получаем мало новостей по телевидению, некоторые трансляции и изображения.

Но опять же, поскольку вымысел и реальность настолько смешанные, поскольку все на съемочной площадке были настолько привлечены, это шоу дает новый взгляд на эту войну.

Вы видите ее изнутри, с живыми эмоциями. И я уверен, что люди ощутят эту правду в сериале.

— Что важно понять французским зрителям в этой истории? Какой ключевой месседж или месседжи следует донести до французских зрителей?

— Ключевой месседж для французов такой же, как для всех европейцев: понять невыносимость того, что вы пережили и продолжаете переживать в Украине.

Однако тот факт, что французская семья находится в эпицентре этой войны, может помочь французской аудитории быть более неравнодушными. Иногда людям следует идентифицировать себя, чтобы быть неравнодушными. Жаль, но такова человеческая природа.

— Чего вы лично ждете для себя от этой работы?

— Это как раз та работа, которую я сейчас ищу: содержательная. Эго актера часто очень развито. Здесь, в Украине, у нас не было на это времени.

Этот проект придает подлинный смысл моей работе, поэтому я решил стать актером: видеть и пытаться понять, что происходит в мире, как ведет себя человечество, и как все это работает изнутри.

Мне нравится снимать за границей, знакомиться с разными людьми, культурами и событиями. И здесь, в Украине, в этой сильной воюющей стране, я реализуюсь.

Я уже нашел то, чего ожидал лично от этой работы: я чувствую себя измененным благодаря этому опыту, и — осмелюсь это сказать — взрослее!

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