Через війну я відчув щось глибше — актор Антуан Ербе про знімання серіалу Перевізниця та своє бачення України

У 2024 році світ побачить український серіал Перевізниця (In her Car) — драму, засновану на реальних подіях перших тижнів повномасштабної війни.

Це історія українки-психологині, якій довелось змінити свою професію під час війни. До знімання серіалу долучився і французький актор Антуан Ербе.

В ексклюзивному інтерв’ю він розповів про процес створення серіалу, свої враження від України та чому європейці мають переглянути цю історію.

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— Чому ця історія важлива для вас настільки, що ви приїхали в Україну на знімання під час війни? Що дало вам сміливість на цю подорож?

— Зовсім ніякої сміливості. Коли команда попросила мене знятись у цьому серіалі в Україні, мені було зрозумілим, що я маю поїхати. Деякі друзі казали мені: “Ти впевнений? Тобі подобається жити в небезпеці. Ти трохи божевільний…”, але я не відчував цього.

Перше, що спало мені на думку, було те, що ця поранена країна повинна продовжувати жити, працювати та повертатися до життя.

І якщо я зможу вкласти в це свій скромний камінь, то це буде велика честь для мене. Не було ніякого уявлення про сміливість чи не сміливість. Це було очевидно: я мусив бути там, хотів бути частиною цього.

— Які ваші враження від знімання під час війни? Якою ви бачите Україну зараз, після роботи з українською командою?

— Творча команда була дивовижною. Дуже професійна, цілеспрямована, талановита, і водночас привітна та уважна. Але через контекст війни я відчув щось глибше, суттєвіше і важливіше: прекрасну відданість справі, яка захопила і мене.

Емоції не покидали нас, моїх дорогих партнерів: Каріну та Адріана. І я бачив, що чудова Анастасія Карпенко, Євген та Аркадій, режисери та команда були в такому ж настрої. Ми всі були разом заради чогось більшого, ніж просто розповісти вигадану історію.

Коли ми знімали всю ніч під Бучею, серед зруйнованих російськими бомбардуваннями будівель, де все ще відчуваються страждання українців, як можна не бути зворушеним і відданим справі?

Я ніколи не переживав такої напруги на зніманнях, і це залишиться в моєму серці на все життя.

— Чому, на вашу думку, історію цього серіалу має побачити європейський глядач?

— Для мене це навіть не питання. Європа повинна це бачити. Ця війна відбувається за кілька кілометрів від нас. Звичайно, ми отримуємо мало новин по телебаченню, деякі трансляції та зображення.

Але знову ж таки, оскільки вигадка і реальність настільки змішані, оскільки всі на знімальному майданчику були настільки залучені, це шоу дає новий погляд на цю війну.

Ви бачите її зсередини, з живими емоціями. І я впевнений, що люди відчують цю правду в серіалі.

— Що важливо зрозуміти французьким глядачам у цій історії? Який ключовий меседж або меседжі слід донести до французьких глядачів?

— Ключовий меседж для французів такий самий, як і для всіх європейців: зрозуміти нестерпність того, що ви пережили та продовжуєте переживати в Україні.

Однак той факт, що французька сім’я перебуває в епіцентрі цієї війни, може допомогти французькій аудиторії бути більш небайдужими. Іноді людям потрібно ідентифікувати себе, щоб бути небайдужими. Шкода, але така людська природа.

— Чого ви особисто очікуєте для себе від цієї роботи?

— Це якраз та робота, яку я зараз шукаю: змістовна. Его актора часто дуже розвинене. Тут, в Україні, у нас не було на це часу.

Цей проект надає справжнього сенсу моїй роботі, тому я вирішив стати актором: бачити й намагатися зрозуміти, що відбувається у світі, як поводиться людство, і як все це працює зсередини.

Мені подобається знімати за кордоном, знайомитися з різними людьми, культурами та подіями. І тут, в Україні, в цій сильній країні, яка воює, я реалізуюся.

Я вже знайшов те, чого очікував особисто від цієї роботи: я відчуваю себе зміненим завдяки цьому досвіду, і — наважуся сказати це — дорослішим!

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