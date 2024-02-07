Зі спини навіть рухи подібні! Актор Іван Бліндар про знімання фільму Я, Побєда і Берлін та що лишилося за кадром

14 березня у кінопрокат виходить ще один український фільм Я, Побєда і Берлін. Цей фільм є екранізацією однойменної повісті Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) — лідера групи Скрябін.

Він написав цю книжку, опираючись на власні історії, фактично створивши автобіографічний твір. Знімали фільм протягом чотирьох років. Вадим Карп’як поспілкувався з українським актором театру і кіно Іваном Бліндаром, який зіграв роль Кузьми Скрябіна, в ефірі телемарафону Єдині новини.

Про книгу та схожість із Кузьмою

Іван знав Кузьму з 97-го року, і щодо схожості головного героя фільму з Кузьмою, каже, що є різні думки.

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Деякі кажуть, що дуже схожий, інші — ні. Я не знаю, але постійно наголошують на певних звичках, схожостях та темпераменті.

Щодо книги Я, Побєда і Берлін, то вона “справжня бомба” за словами Івана.

— Я читав книгу багато років тому, а потім ще слухав аудіокнигу. Це було дуже круто, особливо коли ми їхали на гастролі до Бельгії у мікроавтобусі та слухали її всю дорогу, переслуховуючи по колу. Автобус просто реготом стояв.

Про знімання фільму

— Ми почали знімати кіно чотири роки тому, у 2020 році. Знімання зайняло всього два місяці, ми добре вклалися у графік.

Але через COVID-19 ми не могли поїхати зняти частину сцен у Берліні. Це затримало нас, оскільки ми змогли зняти берлінську частину лише через рік.

Іван також розповідає про свій досвід з музикою, зокрема про навчання гри на гітарі для фільму, де він мав виконати кілька пісень групи Скрябін.

— Мені дали завдання вивчити кілька пісень, і я звернувся по допомогу до колеги. Він прийшов, ми сіли разом, і він показав мені, як грати на електрогітарі. За кілька днів я вивчив дві-три пісні.

Також Іван Бліндар розповідає, як це — грати кумира багатьох українці Кузьму Скрябіна. У чоловіка спочатку були думки щодо того, чи зробив би так Кузьма у фільмі. Актор ніби сам себе пресував.

Це було чотири роки тому, і з цими думками я зайшов у проект. А потім я просто повністю довірився режисеру Олі. Мені так було легше. Вона мені казала, показувала з плейбеку, чи добре, чи недобре, і ми переробляли, якщо треба.

На думку актора, у проекті має бути одна головна думка, усі решта — тіло. На середині процесу Іван подумав, що буде як буде — це його бачення.

Хвилювання у чоловіка було перед першою прем’єрою. Вона планувалася на березень 2022 року. Однак тоді світові не судилося побачити кінострічку. Нині ж актор каже, що хвилювання пропало.

Я виконав роботу, та й усе. Я навіть не можу описати свої відчуття. Так, я хвилююся, бо це прем’єра фільму. Звісно, що буде критика, але чи буде мені від того гірше, чи краще — немає сенсу говорити, адже робота уже зроблена.

Що про фільм Я, Побєда і Берлін сказали близькі Андрія Кузьменка

Багато найближчих людей, які були поруч з Андрієм, вже встигли побачити кінострічку. Однак його мама, на жаль, не встигла цього зробити.

Дружина Андрія, Світлана, була присутня під час знімального процесу один день і була вражена. Вона сказала режисерці, що шокована, оскільки в мене зі спини навіть рухи подібні (на Скрябіна — ред.).

Як зазначає Іван Бліндар, це трохи зігріло йому серце, але чи сподобається глядачам решта фільму — побачимо на прем’єрі кінострічки Я, Побєда і Берлін. Світлана, як і донька Андрія Барбара, фільму ще не бачили. Але виконавець головної ролі у фільмі сподівається зустріти їх на прем’єрі та поспілкуватися.

Раніше ми розповідали про цитати Кузьми Скрябіна про війну, які актуальні й нині.

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