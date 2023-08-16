Лично сказать “Спасибо!” Судьи МастерШеф посетили военных, которые проходят реабилитацию

Наши военные так много делают для нас, чтобы мы могли жить, зная, что защищают нас. Поэтому нам всем хочется искренне поблагодарить их.

Свою поддержку и благодарность нашим военным также выразили судьи проекта МастерШеф на СТБ. Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский посетили киевский реабилитационный центр для раненых военных RECOVERY, чтобы лично поддержать наших защитников.

Событие организовал Starlight Media, оно состоялось в рамках национального проекта RECOVERY. Создали его Виктор и Елена Пинчук, цель проекта — помощь тяжелораненым военным, в частности, реабилитация и развитие реабилитационной медицины, помощь в протезировании и образовательные программы для медицинских специалистов.

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Наши военные — супергерои

Судьи МастерШеф пришли в гости к военным и приготовили для них традиционные блюда португальской кухни: цыпленок пири-пири, фейжоада и паштейш на десерт. На мероприятии также присутствовали члены семей защитников и работники реабилитационного центра, а сопровождал его музыкальный сет от Тараса Тарасенко (DJ Псих).

— Я думаю, очень важно помогать нашим военным возвращаться в жизнь. Эктор очень классно назвал всех супергероями. Это действительно наши супергерои! Лучше всех суперменов, — комментирует Владимир Ярославский.

Ольга Мартыновская поделилась, что всегда благодарит за возможность быть рядом с такими людьми и жить с ними в одно время. Она рада, что может сделать им приятное через собственный труд, то есть еду.

Спасибо ребятам, что они нас здесь сегодня принимали. Не мы их, а они нас, — говорит Ольга Мартыновская.

— Сегодня очень хороший день, ведь у меня есть шанс поблагодарить наших героев. Каждый день я могу идти спать, потому что есть наши герои, потому что они делают все возможное, чтобы каждый украинец был в безопасности.

Каждый день мы можем просыпаться, идти на работу, потому что наши герои делают все для безопасности, для покоя в каждом городе и селе, для каждого украинца в каждом доме.

Поэтому, когда у меня есть возможность сказать “Спасибо!”, — это для меня самый идеальный день. Наши герои — это для меня все, — признается Эктор Хименес-Браво.

Starlight Media стала одной из первых украинских компаний, разработавших комплексную стратегию поддержки ветеранов и ветеранок российско-украинской войны. Мероприятия для проходящих реабилитацию военных в центрах Recovery медиагруппа будет проводить регулярно.

— Проект RECOVERY создан, чтобы отблагодарить героев и героинь, и мы рады, что судьи МастерШеф присоединились и поддержали военнослужащих, которые сегодня проходят реабилитацию в нашем киевском центре.

Время, проведенное на свежем воздухе, вместе с семьями, медицинским персоналом, с вкусной едой это не только удовольствие, это еще и полезно.

Позитивные эмоции поднимают мотивацию к борьбе за свое здоровье и соответственно ускоряют реабилитацию, — говорит член правления Фонда Виктора Пинчука и руководительница всеукраинского проекта Recovery Светлана Гриценко.

Нашим героям понравился визит судей МастерШеф, и они поделились своими впечатлениями.

— Еда очень вкусная, понравилось все. Приготовлено все специально для нас. Без перчика, для хорошего пищеварения. Спасибо за этот праздник. Спасибо, что сам МастерШеф приехал, было радостно увидеть фото и сделать. Спасибо, — поделился впечатлениями военный, который находится на реабилитации в центре.

Кроме того, на мероприятии были подарки, ведь его поддержали украинские бизнесы.

Судьи МастерШеф занимаются благотворительностью и помогают как военным, так детям и другим украинцам. Ранее в своем интервью для Вікон Ольга Мартыновская рассказала о благотворительности за границей и работе шефом.

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